برلماني: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة تأكيد على التضامن الوطني وتقدير الشهداء

قدم الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع عناصر الشرطة المصرية، بمناسبة الذكرى الـ74 لعيد الشرطة، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل رمزًا لتضحيات رجال الشرطة ودورهم التاريخي في حماية الوطن والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

وأوضح الغنيمي، في بيان اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفالية جاءت محملة برسائل وطنية هامة، أبرزها التأكيد على أن رجال ونساء الشرطة هم أبناء وبنات الشعب المصري، يعملون ضمن مؤسسات الدولة وفقًا للقانون والدستور، وأن تجهيزاتهم ومهامهم لا تهدف لحماية أي شخص، بل لحماية الوطن والمواطن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا التأكيد يعكس حرص القيادة على تعزيز الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، ويطرد أي محاولات للتشكيك في الدور الوطني للشرطة.

وأشار نائب الاسكندرية، إلى أن الرئيس حرص خلال كلمته على إبراز تضحيات الشهداء، وعلى رأسهم الشهيد رامي هلال، مؤكداً أن دماء هؤلاء الأبطال لم تُهدر، بل ساهمت في بناء حاضر آمن ومستقبل أكثر استقرارًا، وأن الدولة ملتزمة بالوفاء لهم من خلال رعاية أسرهم وتمكين أبنائهم من فهم طبيعة عمل آبائهم من خلال مبادرة المعايشة القصيرة داخل أكاديمية الشرطة، لتعزيز روح الانتماء الوطني وغرس قيم التضحية والفداء لدى الشباب.

وأضاف النائب عمر الغنيمي، أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا وطنيًا متميزًا يربط بين مؤسسات الدولة والشعب، ويوصل رسالة قوية للأجيال الجديدة بأن خدمة الوطن تتطلب التزامًا وتضحيات، وأن الدولة تكرم من يقدم حياته في سبيل حماية أمن مصر واستقرارها.