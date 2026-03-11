محم إمام لانتصار: أهم النجمات عندنا

وجه محمد إمام رسالة إلى الفنانة انتصار بعد إشادتها بمسلسله الرمضاني الكينج الذي يعرض طوال شهر رمضان.

وكتب إمام من خلال حسابه الشخصي اكس :" شكراً للنجمة الكبيرة ⁧‫#انتصار‬⁩ اللي حقيقي بستمتع بالشغل معاها و شايفها من أهم النجمات عندنا.



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.