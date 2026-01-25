قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير يكشف عن عرض أوروبي لأشرف داري والقرار المنتظر من الأهلي
فخورة بك.. حنان ترك تحتفل بتميز ابنها محمد في المدرسة
الدقهلية.. فريق طبي ينقذ ذراع مريض من البتر المحقق في اللحظات الأخيرة بمستشفى أجا
بعد ساعات من الرعب .. خروج ربة منزل وأطفالها الأربعة من المستشفى عقب تماثلهم الشفاء
مستوطنون يحرقون مركبتين ويكتبون شعارات عنصرية في هجوم على قرية عطارة شمال رام الله
الأزهر : عيد الشرطة يجسد تقدير الوطن لتضحيات أبنائه المخلصين
صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب
بدء بتسليم وحدات مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر.. غدا
موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
بدعم صندوق رعاية المُبتكرين .. طلاب مصر في تحدي السيارات الذكية بقطر Shell Eco-Marathon 2026 | صور
الهلال الأحمر يُسيّر قافلة «زاد العزة» 123 مُحملة بمساعدات غذائية وطبية وشتوية إلى غزة
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر : عيد الشرطة يجسد تقدير الوطن لتضحيات أبنائه المخلصين

أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
إيمان طلعت

قدَّم د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورجال الشرطة، وجموع الشعب المصري؛ بمناسبة عيد الشرطة المصرية، وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة.

أكد الأزهر الشريف أن عيد الشرطة يجسد تقدير الوطن لتضحيات أبنائه المخلصين، الذين قدَّموا أرواحهم فداءً لأمن مصر واستقرارها، وضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والفداء دفاعًا عن الوطن، في مسيرةٍ حافلةٍ بالبطولات الخالدة، وفي مقدمتها ملحمة الإسماعيلية، التي نحتفي اليوم بذكراها الثالثة والسبعين.

وأشار الأزهر إلى أنَّ ثورة 25 يناير شكَّلت محطةً مهمَّة في تاريخ الوطن، عبَّر فيها الشعب المصري عن إرادته وتطلعاته نحو الكرامة والحرية، وسطر أبناؤها بتضحياتهم صفحةً مضيئةً في مسيرة النضال الوطني، سائلًا المولى –عز وجل– أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يتغمَّد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يُديمَ علينا نعمة الأمن والاستقرار والرفعة والرخاء.

شيخ الأزهر عيد الشرطة الرئيس عبد الفتاح السيسي

