بنمو 48%.. 830 مليار جنيه قيمة إصدارات الاوراق المالية خلال 2025

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة إصدارات الاوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) في السوق الأولى إلى 830.1 مليار جنيه مقارنة ب560 مليار جنيه في العام السابق بنمو 48%.

وأضاف الدكتور محمد فريد خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم لاستعراض حصاد عام 2025 للهيئة، أن إصدارات الأسهم ارتفعت لتصل إلى 698 مليار جنيه مقابل 504.1 مليار جنيه في العام 2024، بنمو 39%.

نمو الأوراق المالية بخلاف الأسهم

وارتفعت الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات التوريق وسندات الشركات) لتصل إلى 131.5 مليار جنيه مقارنة ب 55.9 مليار جنيه في العام 2024، بزيادة 135%.

يشار إلى أن إجمالي التمويلات الممنوح للجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية نحو 1.323.2 تريليون جنيه خلال 2025، مقارنة 887.7 مليار جنيه في العام السابق بنمو 49.1%.