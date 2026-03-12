عرض شقيق فنانة شابة على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة مع شقيق فنانة شابة شهيرة عقب إلقاء القبض عليه داخل سيارة بدون لوحات معدنية وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض.

وقررت النيابة عرض شقيق الفنانة على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له بعد ضبط مواد مخدرة بحوزته، كما تقرر إرسال المضبوطات للمعامل الكيماوية لفحصها وتحديد نوعها.

وحجزت النيابة المتهم على ذمة تحريات المباحث فى اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وحيازة سلاح أبيض.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض فى نطاق دائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.