بعد قليل.. استئناف محاكمة شهاب بـ"بتاع الجمعية" على حكم حبسه

بعد قليل.. تنظر محكمة مستأنف الطفل المنعقدة في الأميرية، ثاني جلسات استئناف الطفل شهاب الشهير بـ"بتاع الجمعية" على حكم حبسه سنتين، وإيداعه مؤسسة عقابية، لاتهامه بممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين، وتهديد قائد سيارة.





وكشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالاصطدام بسيارته والتعدى عليه بالسب والقذف وتهديده بالإيذاء مستخدماً "مفك" حال قيامه بتصويره بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.





بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ،وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "سائق مركبة "توك توك" - مقيم بالقاهرة ، وبحوزته مركبة "التوك توك" والمفك "المستخدمين فى الواقعة"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ علي المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.