تعرّف على آليات تشكيل المحاكم العمالية طبقًا لقانون العمل
حماس: نخشى أن تتحول خطة ترامب إلى غطاء جديد لنتنياهو
آخر وصية.. 11 كلمة قالتها السيدة آمنة بنت وهب للنبي لحظة احتضارها
طارق السيد: الزمالك منافس قوي للتتويج ببطولة الدوري هذا الموسم
سمير كمونة: عدم الدفع بمصطفى محمد أمام إثيوبيا «قرصة ودن» من حسام حسن وليس قرارًا فنيًا
هل أذكار الصباح فرض أم سنة؟.. 10 أسرار تجعلك تندم لتركها
طب قصر العيني تحصل على تجديد شهادتي الأيزو للجودة وإدارة المؤسسات التعليمية
الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

محاكمة 11 متهما في قضية خلية تهريب العناصر للخارج.. غدًا

إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين 8 سبتمبر 2025، محاكمة 11 متهما بتهريب أشخاص خارج البلاد، في القضية المعروفة بـ"خلية التهريب".

محاكمة 11 متهما بـ خلية التهريب

وجهت للمتهمين في القضية 259 لسنة 2025، الجيزة، تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، ووجه لبعض المتهمين تهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

