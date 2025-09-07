قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مع قرب بداية الدراسة.. كيف تساعدين طفلك على استعادة روتين نومه؟
لأول مرة منذ بداية الحرب.. روسيا تهاجم مبنى الحكومة في كييف
الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل
أوكرانيا تعلن تضرّر المبنى الرئيسي للحكومة بـ «كييف» بسبب هجوم روسي
تقديم 77 مليون خدمة مجانية خلال 53 يومًا ضمن حملة «100 يوم صحة»
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة سلّمت حماس وثيقة مبادئ لإنهاء الحرب
ناقد رياضي: «العميد» يستلهم درس «الجوهري» لمواجهة بوركينا فاسو والتأهل للمونديال
كيفية صلاة الخسوف .. إعرف موعدها وهل يأثم تاركها؟
مدبولي يشهد فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"
علاقة غير شرعية| بعد قليل النطق بالحكم على المتهم بقتل زوجته في المقطم
عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق
القاهرة 33.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7 سبتمبر
علاقة غير شرعية| بعد قليل النطق بالحكم على المتهم بقتل زوجته في المقطم

بعد قليل.. تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها على المتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بإقامتها علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص بمنطقة المقطم.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قتل زوجته المجني عليها، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، لمساورته الشك بإقامتها علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، فأخذ يبحث عما يجعل الشك يقينًا بغير برهان قاطع، فافتعل من الأمور ما يجاري فكره المسموم، معتادًا التنكيل بها وتعذيبها بتاريخ سابق على الواقعة.

 كما أن المتهم يوم الواقعة انتوى الخلاص منها، فأعد العدة اللازمة وأدوات آت وصفها، متعاطيًا المواد المخدرة محل الاتهام التالي حتى يذهب ما تبقى لديه من الرحمة، بأن جردها من ثيابها وكال لها ضربات بتلك الأدوات عدة ساعات كانت كافية لسلب ما بالمجني عليها من قوة.


 وكشف أمر الإحالة، أن المتهم فشل في انتزاع الاعتراف المزعوم، ولكنه نجح في الخلاص منها محدثًا بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

محكمة جنايات القاهرة المتهم بقتل زوجته شكه في سلوكها علاقة غير شرعية

