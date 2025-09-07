قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
مهاجم الأهلي السابق يتوقع مفاجآت في صفوف الفراعنة ضد بوركينا فاسو
سمير كمونة: حسام حسن يتغلب على الغيرة والانتقادات ويقود الفراعنة نحو المونديال
إسرائيل تموّل جوجل بـ 45 مليون دولار لتجميل صورتها في غزة | تفاصيل
10 اختصاصات لـ المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بقانون العمل الجديد.. تعرّف عليها
دعوة برلمانية عاجلة للمجتمع الدولي لمحاسبة المسئولين عن جرائم الاحتلال في غزة
أسير فلسطيني سابق يروي طفولته تحت نيران الاحتلال: ذكريات لا تُمحى من انتفاضة الحجارة|شاهد
سمير كمونة: أزمة زيزو مع حسام حسن «شائعة».. واللاعب اختار الأهلي برغبته
انتبه.. 3 علامات مبكرة تكشف إصابتك بمرض السكري
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال جراء غارات الجيش الإسرائيلي على غزة
عباس شومان: من العار بعد 15 قرنًا نختلف حول الاحتفال بالمولد النبوي
مواجهة تاريخية.. البرازيل تفكر في مواجهة مصر وديًا قبل كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أنهى حياة زوجته في المقطم لهذا السبب .. الحكم على الزوج اليوم

أنهى حياة زوجته في المقم لهذا السبب.. الحكم على الزوج اليوم
أنهى حياة زوجته في المقم لهذا السبب.. الحكم على الزوج اليوم
إسلام دياب

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، الحكم على المتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بالمقطم.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قتل زوجته المجني عليها، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، لمساورته الشك بإقامتها علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، فأخذ يبحث عما يجعل الشك يقينًا بغير برهان قاطع، فافتعل من الأمور ما يجاري فكره المسموم، معتادًا التنكيل بها وتعذيبها بتاريخ سابق على الواقعة.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم يوم الواقعة انتوى الخلاص منها، فأعد العدة اللازمة وأدوات آت وصفها، متعاطيًا المواد المخدرة محل الاتهام التالي حتى يذهب ما تبقى لديه من الرحمة، بأن جردها من ثيابها وكال لها ضربات بتلك الأدوات عدة ساعات كانت كافية لسلب ما بالمجني عليها من قوة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم فشل في انتزاع الاعتراف المزعوم، ولكنه نجح في الخلاص منها محدثًا بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

محكمة جنايات القاهرة قتل زوجته شكه في سلوكها جلسة الحكم المقطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

جون إدوارد

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

ترشيحاتنا

نيمار

حديث العالم.. رجل أعمال برازيلي يوصي بثروته الهائلة لنيمار| ما القصة؟

دانييل ليفي

بعد 24 عاما من رئاسة توتنهام .. دانييل ليفي يرحل| ماذا نعرف عنه؟

ميسي

ميسي يلمح لغيابه عن كأس العالم 2026 .. هل تكون النهاية؟

بالصور

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

احترس .. فرط بكتيريا الأمعاء يحدث بسبب هذه الأشياء

بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد