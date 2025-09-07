أنهى حياة زوجته في المقطم لهذا السبب .. الحكم على الزوج اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، الحكم على المتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بالمقطم.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قتل زوجته المجني عليها، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، لمساورته الشك بإقامتها علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، فأخذ يبحث عما يجعل الشك يقينًا بغير برهان قاطع، فافتعل من الأمور ما يجاري فكره المسموم، معتادًا التنكيل بها وتعذيبها بتاريخ سابق على الواقعة.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم يوم الواقعة انتوى الخلاص منها، فأعد العدة اللازمة وأدوات آت وصفها، متعاطيًا المواد المخدرة محل الاتهام التالي حتى يذهب ما تبقى لديه من الرحمة، بأن جردها من ثيابها وكال لها ضربات بتلك الأدوات عدة ساعات كانت كافية لسلب ما بالمجني عليها من قوة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم فشل في انتزاع الاعتراف المزعوم، ولكنه نجح في الخلاص منها محدثًا بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.