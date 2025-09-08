الغربية.. تنفيذ أكبر قافلة طبية علاجية بعزبة أبو وافي بالمحلة

في استجابة مباشرة لما طرحه أهالي عزبة أبو وافي التابعة لمركز المحلة الكبرى على اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية خلال جولته الميدانية الأسبوع الماضي، شهدت العزبة اليوم تنفيذ أكبر قافلة طبية علاجية استثنائية لخدمة الأهالي في مختلف التخصصات الطبية، وذلك تحت إشراف مديرية الصحة بالغربية، حيث تأتي القافلة تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بتقديم رعاية صحية متكاملة وموسعة كاستجابة عاجلة لاحتياجات المواطنين.

وضمّت القافلة تخصصات متعددة تشمل: الباطنة، الأطفال، الحميات، الجلدية، العظام، الرمد، الأنف والأذن، الأسنان، النساء وتنظيم الأسرة، إلى جانب معمل دم وطفيليات، وأشعة، فضلاً عن تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الخاصة بالكشف عن الأمراض المزمنة، الاعتلال الكلوي، صحة المرأة، والأورام السرطانية، بالإضافة إلى فرق التوعية التي انتشرت بين المواطنين لرفع الوعي الصحي وتقديم الإرشادات الوقائية.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن القافلة تأتي استكمالاً للجولة التي قام بها الأسبوع الماضي داخل شوارع العزبة لمتابعة مشكلة الصرف الصحي والوقوف على مطالب المواطنين، موضحاً أن تنفيذ هذه القافلة في فترة زمنية وجيزة يعكس سرعة استجابة الدولة لمطالب الأهالي، ويجسد حرص القيادة السياسية على توفير الخدمات الأساسية والمتكاملة للمواطنين في الريف المصري. وقال المحافظ: “اليوم نشهد نموذجاً عملياً للاستجابة الفورية لمطالب الأهالي.

والصحة واحدة من أهم أولوياتنا، وما نقدمه اليوم بعزبة أبو وافي هو رسالة بأن المواطن في قلب خطط الدولة، وأن صوته مسموع ويتم ترجمته إلى قرارات على الأرض”.

وأشار المحافظ إلى أن هذه القافلة تُعد الأكبر من نوعها داخل القرية، إذ شملت مختلف التخصصات الطبية وخدمات الأشعة والتحاليل إلى جانب المبادرات الرئاسية التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام، مؤكداً أن مثل هذه القوافل تمثل أداة أساسية للتخفيف عن المواطنين وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمة الصحية خاصة في المناطق الريفية.

وخلال متابعته لأعمال القافلة، شدد اللواء أشرف الجندي على استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات النوعية التي تستجيب بشكل مباشر لاحتياجات القرى والعزب، موضحاً أن عزبة أبو وافي ستحظى أيضاً بخدمات الصرف الصحي ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بما يضمن تقديم حلول جذرية ومستدامة لمشاكل الأهالي.

وأعرب محافظ الغربية عن شكره لفرق الأطباء والتمريض وفرق التوعية المشاركة بالقافلة، مؤكداً أن ما تحقق اليوم يعكس روح العمل الجماعي بين أجهزة الدولة المختلفة لتقديم أفضل خدمة للمواطن، مشدداً على أن المحافظة ستظل قريبة من الناس وتعمل على أرض الواقع لتلبية مطالبهم.

ومن جانبهم، أعرب أهالي عزبة أبو وافي عن سعادتهم بتنفيذ القافلة الطبية الشاملة، ووجّهوا الشكر لمحافظ الغربية على اهتمامه ومتابعته الشخصية، مؤكدين أن هذه الخطوة منحتهم الطمأنينة والثقة في سرعة الاستجابة لمشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم الصحية والمعيشية.