الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش محلة أبو علي.. مشروع حضاري متكامل

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية،  أعمال رصف الطبقة الرابطة بكورنيش محلة أبو علي بمدينة المحلة الكبرى، بطول  413 م وعرض 6,6 م  مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني وسرعة معدلات التنفيذ وفقًا لأعلى المواصفات الفنية والمعايير الجمالية، باعتباره واحدًا من أهم المشروعات الحيوية التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضارية تليق بأبناء قلعة الصناعة المصرية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح المحافظ أن المشروع يتضمن رصف وتطوير كورنيش محلة أبو علي من خلال تغطية مصرف نمرة 5 بطول 735 مترًا، وتدبيش جسر بحر الملاح بطول 441 مترًا، إلى جانب إنشاء ممشى حضاري للمشاة بطول 660 مترًا يوفر متنفسًا آمنًا ولائقًا للأهالي، فضلًا عن تنفيذ طريق رئيسي مزدوج بعرض 6.6 متر في كل اتجاه، وطريق خدمة بعرض 6 أمتار، بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة ويعزز من كفاءة مدخل القرية ويربطها بالمراكز والقرى المحيطة في إطار رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات.

وأكد “الجندي” أن الأعمال الجارية يجب أن تراعي الهوية البصرية للمحافظة، موجهًا بزيادة الرقعة الخضراء وأعمال التشجير والتجميل بما يتسق مع رؤية الدولة لبناء مجتمع عمراني متكامل يضع الإنسان في قلب الأولويات، ويحقق بيئة صحية ومشهدًا حضاريًا يليق بعراقة مدينة المحلة الكبرى وريادتها.

وأضاف محافظ الغربية أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشروعات التنموية التي تشهدها المدينة، والتي تستهدف تطوير المحاور الرئيسية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.

رصف كورنيش المحلة

وتواصل محافظة الغربية، من خلال أجهزتها التنفيذية، المتابعة اليومية والدقيقة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها، حرصًا على دقة التنفيذ وجودة المخرجات، وانطلاقًا من إيمانها بأن خدمة المواطن وتوفير بنية تحتية متطورة هما حجر الأساس لمستقبل أفضل يليق بتاريخ الغربية وريادتها الصناعية والحضارية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تطوير كورنيش المحلة تحقيقات النيابة العامة

