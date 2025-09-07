سرقة شقة أحمد النادري لاعب البنك الأهلي بالمحلة وأمن الغربية يفحص

تقدمت أسرة اللاعب أحمد النادري نجم فريق البنك الأهلي وغزل المحلة لكرة القدم سابقا ببلاغ رسمي للجهات الأمنية حول تعرض شقته لواقعة سرقة بمحل إقامته ومسقط رأسه بمنطقة السبع بنات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة سرقة شقة مملوكة للاعب كرة القدم أحمد النادري بنطاق منطقة السبع بنات بنطاق دائرة القسم .

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وتشكل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي عبد فرع البحث الجنائى وقاده الرائد محمد عيد رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لتحديد هوية مرتكبي الواقعة .

فريق بحث جنائي



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.