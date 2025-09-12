كان متعلق بيه .. القصة الكاملة لوفاة أب بعد 9 أيام من فقدان نجله بالغربية

شهدت منطقة السكة الوسطي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية حالة من الصدمة والوجيعة عقب شيوع نبأ وفاة أب حزنا علي فراق نجله "محمد" بشكل مفاجئ بعد مرور 9 أيام على وفاة نجله.

تعرض الأب لوعكة صحية مفاجئة حزنا على وفاة ابنه

أودت بحياته في الحال الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك إلي تداول صورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك والدعاء لهما بالرحمه والمغفره.

تفاصيل الواقعة

وكان المئات من الأسر والعائلات بمنطقة جلال الدين بمدينة المحلة في محافظة الغربية شيعوا عصر أمس جنازة اب مات حزنا علي فراق ابنه بمسقط رأسه ودفن بمقابر أسرته.

رحيل حزين ومبكي

وشهدت منطقة جلال الدين بالغربية، وفاة شاب يدعى" محمد.م" وذلك يوم 2 سبتمبر ليلحق به الأب حزنا على فراقه بعدها بـ9 أيام فقط من موته يوم 11 سبتمبر.

وسادت حالة من الحزن على وجوة الأهالي عقب وفاة الاب ونجله وذلك بسبب حسن السيرة التي كان يتمتعا بهما الاب ونجله.



في ذات السياق قال محمد حسن جار الأب المتوفي أن جاره فقد نجله خلال أوائل الاسبوع الماضي عقب صراع مع المرض اللعين داء السرطان .

الجدير بالذكر أن حاله من الحزن والوجيعة سادت بين صفوف الأسر والعائلات لرحيل الاب المفاجىء حزنا علي رحيل ابنه فلذه كبده بشكل مفاجئ.