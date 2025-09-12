قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
ياسمين عز للزوجات: اعملي لجوزك ليالي بيروت ولو متعرفيش روحي بيت أهلك
أبو العينين: الحل في حل الدولتين مافيش غيره
مفترق طرق تاريخي.. الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح حل الدولتين
تحقيقات وملفات

كان متعلق بيه .. القصة الكاملة لوفاة أب بعد 9 أيام من فقدان نجله بالغربية

الأب المتوفي
الأب المتوفي
الغربية أحمد علي

شهدت منطقة السكة الوسطي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية حالة من الصدمة والوجيعة عقب شيوع نبأ وفاة أب حزنا علي فراق نجله "محمد" بشكل مفاجئ بعد مرور 9 أيام على وفاة نجله.

 تعرض الأب لوعكة صحية مفاجئة حزنا على وفاة ابنه 

أودت بحياته في الحال الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك إلي تداول صورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك والدعاء لهما بالرحمه والمغفره.

تفاصيل الواقعة 

وكان  المئات من الأسر والعائلات بمنطقة جلال الدين بمدينة المحلة  في محافظة الغربية شيعوا عصر أمس  جنازة اب مات حزنا علي فراق ابنه بمسقط رأسه ودفن بمقابر أسرته.

رحيل حزين ومبكي 

وشهدت منطقة جلال الدين بالغربية، وفاة شاب يدعى" محمد.م" وذلك يوم 2 سبتمبر ليلحق به الأب حزنا على فراقه بعدها بـ9 أيام فقط من موته يوم 11 سبتمبر.

وسادت حالة من الحزن على وجوة الأهالي عقب وفاة الاب ونجله  وذلك بسبب حسن السيرة التي كان يتمتعا بهما الاب ونجله.


في ذات السياق قال محمد حسن جار الأب المتوفي أن جاره فقد نجله خلال أوائل الاسبوع الماضي عقب صراع مع المرض اللعين داء السرطان .

الجدير بالذكر أن حاله من الحزن والوجيعة سادت بين صفوف الأسر والعائلات لرحيل الاب المفاجىء حزنا علي رحيل ابنه فلذه كبده بشكل مفاجئ.

