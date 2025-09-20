قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى عن تفقد وزير البترول منصة إنتاج غاز في عمق المتوسط بسيناء: محدش يقدر يقرب
حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب
أكسيوس: قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
تحصين 204 آلاف رأس ماشية في الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
أحمد موسى: رئيس الوزراء أكد تحقيق مصانع القنطرة غرب 25 مليار دولار صادرات بعد اكتمالها
منطقة صناعية كبيرة.. أحمد موسى: مليار دولار استثمارات أجنبية في القنطرة غرب
تطوير القنطرة غرب.. أحمد موسى: الدولة وضعت مخططا لتكون مركزا إقليميا للملابس الجاهزة
اعتذر ولم يناقش الماديات.. تفاصيل عرض أوروبي لـ رحيل مدرب الزمالك
الرئيس السيسي يجدد ترحيبه بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة
منتخب مصر يتوج ببطولة إفريقيا لشباب الطائرة بعد الفوز على الكاميرون في النهائي
إعلام عبري: مسيرات في تل أبيب الليلة من أجل وقف الحرب في غزة و عودة المختطفين
توك شو

وزير العمل: إنشاء المحاكم العمالية لن يؤثر على مناخ الاستثمار

وزير العمل
وزير العمل

قال محمد جبران وزير العمل، إن إنشاء المحاكم العمالية يعد أحد أبرز وأهم مكاسب قانون العمل الجديد، موضحا أن القضايا العمالية كانت تستغرق سنوات في السابق، ما كان يرهق كلا من صاحب العمل والعامل، بينما أصبح الحد الأقصى للفصل في القضايا لا يتجاوز 3 أشهر، بما يضمن سرعة البت وحل النزاعات بشكل عادل وأكد أن وزير العدل أصدر قرارات بإنشاء 38 دائرة متخصصة للمحاكم العمالية.

وأشار جبران، خلال لقائه ببرنامج عالم البيزنس مع الدكتور وليد الكلش على شاشة القاهرة والناس، إلى أن الفصل التعسفي أصبح مجرما في القانون الجديد، لافتا إلى أن فصل العامل لا يتم إلا بشكل رسمي يحفظ الحقوق.

وأضاف الوزير أن القانون جاء بتوافق كامل مع أصحاب الأعمال، مؤكدا أن إنشاء المحاكم العمالية لن يؤثر على مناخ الاستثمار على الإطلاق.

وتابع جبران: "مصر بلد شابة 60% من سكانها من الشباب، والعمالة المصرية مطلوبة عالميا لما تتمتع به من كفاءة وإتقان".

وأشار إلى أن المشروعات القومية الكبرى أفرزت خبرات ضخمة خاصة في قطاع المعمار، ما أثار إعجاب شركات خارجية بالعمالة المصرية.

وانتقد وزير العمل تعامل بعض الشركات مع العمال باعتبارهم سلعة، معتبرا ذلك شكلا من أشكال الاتجار بالبشر، مشددا على أن الوزارة تسعى لحماية حقوق العامل المصري.

كما كشف جبران عن التوسع في التعاون مع الدول العربية، خاصة السعودية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 60 مهنة تخضع للفحص المهني حاليا مع المملكة، مع التطلع لزيادة العدد إلى 160 مهنة.

وأضاف أن مصر تسعى لتفعيل الربط الإلكتروني مع عدة دول، لافتا إلى أن الأردن بدأت بالفعل تطبيق هذا النظام، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة مع السعودية والكويت.

واختتم الوزير تصريحاته قائلا: "تحدثت مع وزير العمل السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، واتفقنا على وضع آلية لعقد عمل موحد يوثق في مصر والسعودية بنفس الشروط، وأشكر الوزير الراجحي على ثقته وتعاونه من أجل صياغة آليات تصب في مصلحة البلدين".

العمل وزير العمل محمد جبران قانون العمل قانون العمل الجديد

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

أحمد حسن

مجلس الإدارة الجديد.. أحمد حسن يكشف سر جلسة الخطيب وسيد عبد الحفيظ

جانب من الفاعليات

افتتاح العام الدراسي الجديد بجامعة القاهرة الأهلية بأكتوبر

وزيرة التنمية المحلية

انطلاق الأسبوع التدريبي السابع من الخطة التدريبية للمحليات غداً بمركز سقارة

البابا تواضروس

"القيادة المؤسسية" في ندوة "COPTICAD" بحضور البابا تواضروس| صور

بالصور

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

مخاطر البرتقال الأخضر.. أضرار صحية لتناوله قبل النضج الكامل

أضرار البرتقال الأخضر على الصحة
أضرار البرتقال الأخضر على الصحة
أضرار البرتقال الأخضر على الصحة

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

