قطر والسعودية.. الحكومة تكشف النقاب عن عقود استثمارية جديدة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس حاليًا عددًا من العروض الاستثمارية الجديدة المقدمة من دول عربية وأجنبية، في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.

وقال الحمصاني، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، إن هناك مفاوضات جارية مع جهات متعددة، بعضها من دول شقيقة مثل قطر والسعودية، وأخرى من دول صديقة، مشيرًا إلى أن التفاصيل سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الإجراءات الفنية والتعاقدية.

وأكد أن الدولة تسعى إلى تنويع مصادر الاستثمار، وجذب رؤوس أموال جديدة في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التكنولوجية، والتصنيع المتقدم، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري من خلال تطوير البنية التحتية، وتقديم حوافز تنافسية، وتسهيل الإجراءات، بما يضمن جذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تُسهم في خلق فرص عمل وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.