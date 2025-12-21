انطلاق الأسبوع الـ20 بمركز سقارة بمشاركة 330 متدرباً من المحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن إنطلاق برامج الأسبوع التدريبي العشرين ضمن الخطة التدريبية للمحليات 2025 / 2026، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم الأحد ، وذلك في إطار دعم بناء القدرات ورفع كفاءة القيادات والعاملين بالمحليات ، وبما يواكب توجهات الدولة نحو التطوير المؤسسي والتحول الرقمي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأسبوع التدريبي الجاري سيعقد خلال الفترة من ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ وحتي ٢٤ ديسمبر ، وتتضمن ٤ برامج وأنشطة منها تأهيل القيادات النسائية في العمل الميداني واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات (النسخة الثانية ) وإعداد رئيس قرية ( النسخة الثالثة ) واختبارات اختيار المرشحين للبرامج التدريبية المتخصصة لمحافظة القاهرة لإعداد رئيس حي ومدير عام وذلك بمشاركة ٣٣٠ متدرباً من مختلف محافظات الجمهورية .



ومن جانبه أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والمشرف على مركز سقارة حرص المركز علي تنفيذ توجيهات السيدة وزيرة التنمية المحلية لبناء وتطوير قدرات العاملين بالإدارة المحلية بمختلف المحافظات وايجاد كوادر قيادية قادرة علي تحسين الأدلاء وجودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين .