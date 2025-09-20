برلماني يتساءل : هل استعدت الحكومة لاستقبال ضيوف العالم في افتتاح المتحف المصري الكبير؟

تقدم النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير الطيران المدني والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بشأن حجم الاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف مصر الكبار من مختلف دول العالم، الذين سيحضرون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أضخم صرح حضاري وثقافي في العالم، مؤكداً أن لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير ستكون موضع أنظار العالم أجمع، وهو ما يفرض على الوزارات والمحافظات المعنية تجهيز خطة استثنائية على أعلى مستوى، تليق بمكانة مصر التاريخية والحضارية.

وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ما هي خطة وزارة الطيران المدني لتسهيل إجراءات وصول الوفود الدولية منذ نزولهم إلى المطارات المصرية؟ وهل تم تخصيص مسارات خاصة وكوادر مدربة للتعامل مع كبار الضيوف والشخصيات الرسمية؟ وما هي ترتيبات محافظتي القاهرة والجيزة بشأن حركة المرور لتأمين وتنظيم انتقال الوفود من المطار وحتى مقر المتحف؟ وهل هناك خطة للتنسيق بين وزارات السياحة والآثار والداخلية والتنمية المحلية لضمان صورة مشرفة لمصر؟

واقترح تخصيص صالات استقبال فندقية الطابع داخل المطارات لكبار الضيوف، مزودة بفرق بروتوكول على أعلى مستوى وإعداد مسارات مرورية محددة وآمنة عبر محافظتي القاهرة والجيزة بعيداً عن الزحام، مع توفير فرق مرورية مدربة وتجميل وتطوير المحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير لتقديم صورة حضارية متكاملة أمام ضيوف العالم وتخصيص فرق إعلامية وسياحية داخل المطار والفنادق لتعريف الضيوف بالمتحف والكنوز الأثرية المصرية قبل زيارتهم إضافة إلى توفير خط ساخن دولي للتواصل مع الوفود لتسهيل أي مشكلات قد تواجههم أثناء تنقلاتهم.

واختتم النائب خالد طنطاوي سؤاله مؤكداً على أن نجاح هذه اللحظة التاريخية لن ينعكس فقط على صورة مصر أمام العالم، بل سيُعيد التأكيد على أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع قومي، بل جسر حضاري يربط بين الماضي العريق والمستقبل المشرق لمصر.