سؤال برلماني بشأن خطة إلزام المستشفيات بتقديم خدمات الطوارئ بالمجان

وجهت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن خطة إلزام المؤسسات العلاجية على مستوى الجمهورية في تقديم خدمات الطوارئ مجانا.

وقالت النائبة: بالرغم من وجود قرارات وزارية متعددة بشأن إلزام المستشفيات بتقديم الخدمات الصحية في الطوارئ بالمجان، إلا أن هناك وقائع متكررة بالرفض قبل تحصيل مقابل الخدمات.

وأشارت فاطمة سليم، إلى أن وزارة الصحة تحركت مؤخرا وكشفت العديد من القرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تم عقد عدة اجتماعات في هذا الخصوص.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه مؤخرا عقد وزير الصحة والسكان اجتماعات في هذا الشأن، متسائلة: ما هي آليات تطبيق هذه القرارت، لاسيما في ظل رفض المستشفيات والتمسك بالحصول على مقابل الخدمة.