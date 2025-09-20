وزير الخارجية الإيراني يكشف حقيقة محادثته مع المبعوث الأمريكي

قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إن ادعاء بعض وسائل الإعلام بشأن محادثته مع المبعوث الأمريكي غير صحيح، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وعلى صعيد آخر؛ أكد الدكتور أشرف العجرمي، الوزير الفلسطيني السابق، أن إسرائيل لم تعد تتمتع بدعم حقيقي سوى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن هذا الدعم قد لا يستمر طويلاً، موضحا أن ترامب هو الذي يساند العملية البرية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف "العجرمي"، خلال تصريحاته في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، من تقديم الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الفلسطينيين لا يجب أن يعتمدوا فقط على ما قد يحدث لإسرائيل، بل يجب العمل الجاد لقطع الطريق على الحرب الإسرائيلية المستمرة، موضحا أن مكانة إسرائيل في المجتمع الدولي قد تنهار، وصولاً إلى العزلة التي شهدتها جنوب أفريقيا خلال عهد التمييز العنصري.

تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية

ودعا العجرمي إلى دور حاسم لحركة «حماس» في الاستجابة للشروط الدولية من أجل وقف العدوان، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية العربية والدولية، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل من قبل المجتمع الدولي.