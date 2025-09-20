أكسيوس: قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف جهود الوساطة في غزة

أفاد موقع أكسيوس أن قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف جهود الوساطة في غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

من جانب آخر؛ أكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية ما زالت تضطلع بدور مهم ونافع في التعامل مع الأزمات والصراعات العالمية، موضحًا أن الأمم المتحدة منذ تأسيسها قبل نحو 80 عامًا كانت ولا تزال الإطار الوحيد الذي يتيح للدول الاجتماع والعمل المشترك لمواجهة التحديات.

الإرهاب العابر للحدود

وأشار «حق» خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن العالم يواجه اليوم تهديدات معقدة مثل تغيّر المناخ والإرهاب العابر للحدود، وهي تحديات لا تستطيع دولة بمفردها التصدي لها، بل تتطلب تنسيقًا وجهودًا جماعية بين جميع الدول الأعضاء.

وأوضح نائب المتحدث أن الأسبوع المقبل سيشهد انعقاد الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يجتمع أكبر عدد من قادة العالم في مكان واحد، وهو حدث يتكرر كل سبتمبر لمناقشة القضايا الدولية الملحّة.

تعزيز العمل الجماعي

وأضاف أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيلقي كلمة أمام القادة المشاركين، داعيًا إلى تعزيز العمل الجماعي والتوصل إلى حلول مشتركة لمواجهة التحديات العالمية المتصاعدة.