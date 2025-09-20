إعلام عبري: مسيرات في تل أبيب الليلة من أجل وقف الحرب في غزة و عودة المختطفين

قالت صحيفة معاريف العبرية ،إن مقر عائلات المختطفين أصدر بيانا أعلن فيه عن دعوة الشعب الإسرائيلي للمشاركة في مظاهرات دعم وإنقاذ المختطفين مساء اليوم.

جاء في البيان:«ندعو شعب إسرائيل إلى النهوض والمشاركة في المظاهرات والهتاف من أجل إنقاذ إخواننا وأخواتنا المحتجزين في الأنفاق منذ 715 يومًا. الوقت ينفد؛ لم يعد هناك متسع من الوقت لإنقاذهم. لا يجوز أن يضحى بالمختطفين أو الجنود معا نستطيع إنقاذهم».



وأضاف البيان أن المظاهرة ستُنقل مباشرة من"ساحة المختطفين" في القدس قبل انطلاقها من مكان التجمع في تل أبيب.

و أعلنت صحيفة جيروزاليم بوست ، عن مصادر عسكرية إسرائيلية ، اليوم السبت إن جيش الاحتلال الاسرائيلي نقل آلاف الجنود الإضافيين من المشاة والمدرعات والهندسة إلى مدينة غزة خلال الـ24 ساعة الماضية لتسريع وتيرة السيطرة على الأراضي في قلب المدينة.

ويتواجد في مدينة غزة حاليا نحو 70 ألف جندي، وهو عدد من المتوقع أن يصل إلى ذروته في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه جيش الاحتلال لهدم مدينة غزة "من جذورها"، معتبرة أن وعوده المتكررة بالقضاء على حركة حماس "فارغة".

وفي افتتاحيتها بعنوان "الغنيمة العقارية الإسرائيلية تشمل محو غزة من على وجه الأرض"، أشارت الصحيفة إلى أن مئات الجنود الإسرائيليين قُتلوا، إلى جانب عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، في سياق ما وصفته بخطط لتحويل أراضي غزة إلى مشاريع إسكانية لضباط الشرطة الإسرائيلية.

وأضافت أن هذه الرؤية تأتي متماشية مع مقترحات وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، الذي دعا إلى هدم القطاع، وخطة أوسع نطاقًا كشف عنها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تقضي بتحويل غزة إلى "غنيمة عقارية"، مشيرة إلى أن الأخير تحدث عن مفاوضات جارية بهذا الشأن مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو لم يبد أي اعتراض على تصريحات سموتريتش حتى الآن، معتبرة أن هناك فجوة بين الخطاب الرسمي للحكومة حول "تدمير حماس" و"استعادة الرهائن"، وبين ما وصفته بالطموحات الاقتصادية الاستعمارية التي يجري تداولها خلف الكواليس.

وشددت هآرتس على أن قطاع غزة أرض فلسطينية يسكنها أكثر من مليوني شخص، معظمهم من لاجئي 1948 وأبنائهم، محذرة من أن أي خطة لاحتلال القطاع وتطهيره سكانيًا "تمثل جريمة دولية لا مكان لها في العالم الحديث".