قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة عين شمس تحتفل بالعام الدراسي الجديد بالطابع الفرعوني
أحمد موسى عن تفقد وزير البترول منصة إنتاج غاز في عمق المتوسط بسيناء: محدش يقدر يقرب
حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب
أكسيوس: قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
تحصين 204 آلاف رأس ماشية في الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
أحمد موسى: رئيس الوزراء أكد تحقيق مصانع القنطرة غرب 25 مليار دولار صادرات بعد اكتمالها
منطقة صناعية كبيرة.. أحمد موسى: مليار دولار استثمارات أجنبية في القنطرة غرب
تطوير القنطرة غرب.. أحمد موسى: الدولة وضعت مخططا لتكون مركزا إقليميا للملابس الجاهزة
اعتذر ولم يناقش الماديات.. تفاصيل عرض أوروبي لـ رحيل مدرب الزمالك
الرئيس السيسي يجدد ترحيبه بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة
منتخب مصر يتوج ببطولة إفريقيا لشباب الطائرة بعد الفوز على الكاميرون في النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام عبري: مسيرات في تل أبيب الليلة من أجل وقف الحرب في غزة و عودة المختطفين

مظاهرات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل
فرناس حفظي

 قالت صحيفة معاريف العبرية ،إن  مقر عائلات المختطفين  أصدر بيانا  أعلن فيه عن دعوة الشعب الإسرائيلي للمشاركة في مظاهرات دعم وإنقاذ المختطفين مساء اليوم. 

جاء في البيان:«ندعو شعب إسرائيل إلى النهوض والمشاركة في المظاهرات والهتاف من أجل إنقاذ إخواننا وأخواتنا المحتجزين في الأنفاق منذ 715 يومًا. الوقت ينفد؛ لم يعد هناك متسع من الوقت لإنقاذهم. لا يجوز أن يضحى بالمختطفين أو الجنود معا نستطيع إنقاذهم».


وأضاف البيان أن المظاهرة ستُنقل مباشرة من"ساحة المختطفين" في القدس قبل انطلاقها من مكان التجمع في تل أبيب.

و أعلنت صحيفة جيروزاليم بوست ، عن مصادر عسكرية إسرائيلية ،  اليوم السبت إن جيش الاحتلال الاسرائيلي نقل آلاف الجنود الإضافيين من المشاة والمدرعات والهندسة إلى مدينة غزة خلال الـ24 ساعة الماضية لتسريع وتيرة السيطرة على الأراضي في قلب المدينة.

ويتواجد في مدينة غزة حاليا نحو 70 ألف جندي، وهو عدد من المتوقع أن يصل إلى ذروته في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه جيش الاحتلال لهدم مدينة غزة "من جذورها"، معتبرة أن وعوده المتكررة بالقضاء على حركة حماس "فارغة".

وفي افتتاحيتها بعنوان "الغنيمة العقارية الإسرائيلية تشمل محو غزة من على وجه الأرض"، أشارت الصحيفة إلى أن مئات الجنود الإسرائيليين قُتلوا، إلى جانب عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، في سياق ما وصفته بخطط لتحويل أراضي غزة إلى مشاريع إسكانية لضباط الشرطة الإسرائيلية.

وأضافت أن هذه الرؤية تأتي متماشية مع مقترحات وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، الذي دعا إلى هدم القطاع، وخطة أوسع نطاقًا كشف عنها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تقضي بتحويل غزة إلى "غنيمة عقارية"، مشيرة إلى أن الأخير تحدث عن مفاوضات جارية بهذا الشأن مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو لم يبد أي اعتراض على تصريحات سموتريتش حتى الآن، معتبرة أن هناك فجوة بين الخطاب الرسمي للحكومة حول "تدمير حماس" و"استعادة الرهائن"، وبين ما وصفته بالطموحات الاقتصادية الاستعمارية التي يجري تداولها خلف الكواليس.

وشددت هآرتس على أن قطاع غزة أرض فلسطينية يسكنها أكثر من مليوني شخص، معظمهم من لاجئي 1948 وأبنائهم، محذرة من أن أي خطة لاحتلال القطاع وتطهيره سكانيًا "تمثل جريمة دولية لا مكان لها في العالم الحديث".

مقر عائلات المختطفين الشعب الإسرائيلي شعب إسرائيل إسرائيل ساحة المختطفين القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

الصلاة

كيف يقضى من ترك الصلاة طيلة عمره ؟ ..دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

الأمن الداخلي الأمريكية تحذر "ولايات الملاذ": تعاونوا مع وكالة الهجرة أو واجهوا العواقب

الجيش الإسرائيلي

جيش الاحتلال ينقل آلاف الجنود الإضافيين إلى مدينة غزة لتسريع وتيرة التوغل

أرشيفية

عطل أنظمة السفر .. فوضى في مطارات أوروبا بعد هجوم سيبراني واسع

بالصور

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

مخاطر البرتقال الأخضر.. أضرار صحية لتناوله قبل النضج الكامل

أضرار البرتقال الأخضر على الصحة
أضرار البرتقال الأخضر على الصحة
أضرار البرتقال الأخضر على الصحة

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

فيديو

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد