الحكومة: اقتصادية قناة السويس جذبت استثمارات بمليار و55 مليون دولار

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال العامين الماضيين في جذب استثمارات بقيمة مليار و55 مليون دولار في منطقة القنطرة غرب، التي كانت تفتقر سابقًا إلى البنية التحتية اللازمة.

وأوضح الحمصاني، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن الهيئة قامت بتطوير المنطقة بالكامل، وتهيئة الأرض لـ25 مشروعًا صناعيًا، ضمن خطة تستهدف تنفيذ 40 مشروعًا في المجمل، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعكس ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي، وتُسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص العمل، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات.

وأكد أن هذه المشروعات تلبّي احتياجات السوق المحلي، وتُسهم في توفير العملة الصعبة من خلال التصدير، فضلًا عن تعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري، مشددًا على أن الدولة مستمرة في دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، ومنها الطاقة المتجددة والمنسوجات.