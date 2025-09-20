متحدث الحكومة: رئيس الوزراء افتتح مصنعين يمثلان إضافة نوعية للصناعة الوطنية

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتح اليوم مصنعين جديدين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحدهما تابع لشركة تركية والآخر لشركة صينية، ويعملان في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة.

وقال الحمصاني خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، إن هذه المصانع تمثل إضافة نوعية للصناعة الوطنية، إذ تسهم في تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي، إلى جانب دعم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، بما يحقق عوائد اقتصادية متعددة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على جذب الشركات الكبرى في الصناعات ذات الأولوية، بهدف توسيع القاعدة الصناعية، وتوطين التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل للمواطنين، مؤكدًا أن المصانع بدأت الإنتاج فعليًا، وستظهر منتجاتها قريبًا في السوق المحلي والدولي.