آثار الأقصر: ملك إسبانيا انبهر بالأحجار .. وزيارته أكبر دعاية للسياحة المصرية

علق عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، على زيارة ملك إسبانيا إلى مصر وجولة ملك إسبانيا في الاهرامات والأقصر .



وقال عبد الغفار وجدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" زيارة ملك إسبانيا رسالة بأن مصر بلد الأمن والأمان وانها قادرة على استقبال السائحين وهي دعاية سياحية مجانية لمصر ".

وتابع عبد الغفار وجدي :" زيارة ملك إسبانيا للأقصر أكبر دعاية للسياحة المصرية وكان منبهر بالأثار المصرية ".

وأكمل عبد الغفار وجدي :" ملك إسبانيا تفقد مشروع بعثة إسبانية تعمل في مجال لأثار بالأقصر ".

ولفت عبد الغفار وجدي :" ملك إسبانيا كان منبهر بكل شيء وكان مستمتع بكل لحظة له في الأقصر وكان بيسأل عن الأواني المتواجدة في المعابد وأنواع الأحجار ".

وتابع عبد الغفار وجدي :" كاميرات المراقبة الحديثة تراقب مناطق الأثار في الأقصر بالكامل ".