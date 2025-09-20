أستاذ سياسات دولية: إسبانيا تضغط على الاحتلال لوقف حرب غزة

قال الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، إن خطوة إسبانيا فى فتح تحقيق فى جرائم حقوق الإنسان فى غزة تمثل عن رأى عام شعبى وسياسى وحكومى لإسبانيا، لافتا إلى أنها دولة أوروبية وعضو فى حلف الاطلنطى والاتحاد الأوروبى لها وزن حتى فى المتحدثين باللغة الإسبانية فى أمريكا الجنوبية.

وأضاف أشرف سنجر خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن إسبانيا فى تقييمها بان ما حدث من الاحتلال ضد الأبرياء من أهل فلسطين يضع قيودا إنسانية وأخلاقية على أن يجب تتفاعل وأن تظهر رد الفعل المحترم الذى يعبر عن وعى كبير للشعب الإسبانى بقضايا العالم وأهمها القضية الفلسطينية.

ولفت أشرف سنجر إلى أن ما تقوم به إسبانيا يعد مزيد من الضغط على الاحتلال والضغط الذى يصل إلى واشنطن، مؤكدا أن مواقف إسبانيا وفرنسا وإيرلندا وبريطانيا وكندا واستراليا وغيرها فيما يحث من مجازر فى غزة لها وزن فى السياسات الدولية سيجعل نتنياهو يتوقف أمام إرادة المجتمع الدولى.