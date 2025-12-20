تعذر رؤية هلال شهر رجب من داخل مرصد حلوان

تعذرت رؤية هلال شهر رجب 1447 هـ من مرصد حلوان، مساء اليوم السبت، وذلك خلال عملية استطلاع الهلال التي تجريها اللجان المختصة لتحديد بداية الشهر الهجري الجديد.

وقال الدكتور أمير حسن بأن الظروف الجوية وقت الغروب لم تسمح برؤية الهلال، سواء بالعين المجردة أو باستخدام الأجهزة الفلكية، رغم إجراء الرصد في التوقيت المحدد.

ورغم تعذر رؤية الهلال من مرصد حلوان، من الممكن أن تتم رؤيته من قبل بعض اللجان المنتشرة في محافظات مصر الأخرى.

ويأتي ذلك في إطار استطلاع الهلال الذي يتم بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، تمهيدًا لإعلان الموعد الرسمي لبداية شهر رجب 1447 هـ، وفقًا للضوابط الشرعية المتبعة.

ومن المنتظر أن تصدر دار الإفتاء بيانها الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم موعد غرة شهر رجب في مصر.