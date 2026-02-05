مدير تعليم الرياض بكفر الشيخ يكرم قيادات مجلس المدينة ورؤساء القرى

كرَّم محمد طه الزهيري، مدير إدارة الرياض التعليمية بكفر الشيخ، اليوم، قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض والنواب، وعدد من رؤساء القرى، تقديرًا لدورهم الفاعل وجهودهم المخلصة في دعم العملية التعليمية وخدمة المجتمع المحلي.

وخلال فعاليات التكريم، تسلّم وائل عبد الرؤوف نائب رئيس مجلس مدينة الرياض شهادة التقدير نيابةً عن وائل فرج رئيس مركز ومدينة الرياض.

جاء ذلك بحضور الدكتور مراد راتب وكيل إدارة الرياض التعليمية، السيد بلتاجي رئيس مجلس الأمناء بالإدارة، وأشرف الدسوقي مدير التعليم الابتدائي، وصبري خليل رئيس قسم الجودة بالإدارة، وأيمن صلاح رئيس قسم العلاقات العامة.

وأشاد مدير تعليم الرياض بالدور الحيوي الذي تقوم به قيادات مجلس المدينة في دعم المدارس والمشاركة الفعالة في تذليل المعوقات، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة لأبنائنا الطلاب.

ضمت قائمة المكرمين، د.سوسن الرويني، رئيس قرية المجد 55، وأحمد بسيوني، رئيس قرية الرصيف، وفاطمة السماحي، رئيس قرية أبو مصطفى، ومحمد الوحش، رئيس قرية أم سن، وإيمان شمس الدين، رئيس قرية الفيروز.