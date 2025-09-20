لجنة تسويق السياحة: زيارة ملك إسبانيا للأقصر تؤكد الأمن والاستقرار

أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن زيارة ملك إسبانيا وزوجته للأقصر، عاصمة التاريخ، تعكس أهمية الأقصر على الصعيدين المصري والإسباني، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، مشيرًا إلى حرص الملك وزوجته على التجول بحرية وطبيعية داخل المواقع الأثرية، ما يبرز مستوى الأمن والأمان في مصر.



تعزيز السياحة الإسبانية وزيادة أعداد الزوار

وقال عثمان، خلال مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، إن إسبانيا تحتل المرتبة الأولى في عدد السياح القادمين إلى مصر للعام الرابع على التوالي، مع تشغيل 16 رحلة أسبوعيًا بين البلدين، متوقعا زيادة في نسبة السياحة الإسبانية بعد الزيارة تصل بين 8 إلى 10%، مع ارتفاع إجمالي نسبة السياحة هذا العام عن العام الماضي بأكثر من 59%.



مشروع إنارة المواقع الأثرية ليلاً.. خطوة نحو تنمية سياحية مستدامة

وتطرق «عثمان» إلى أهمية مشروع إنارة معابد الأقصر ليلاً، مثل معبد حتشبسوت ووادي الملوك، مؤكداً أن افتتاح هذه المناطق ليلاً سيضيف بعدًا جديدًا للسياحة، يسمح بزيادة عدد الزائرين وتجنب درجات الحرارة العالية خلال النهار، فضلاً عن إضفاء طابع درامي مميز على المواقع الأثرية، ما يساهم في تعزيز الدخل القومي من السياحة.

كما أكد عثمان أن التعاون مع البعثة الإسبانية في ترميم المواقع الأثرية مستمر ويشهد تطورًا ملحوظًا، حيث تلعب البعثة دورًا مهمًا في الكشف والتنظيف والترتيب، مع الحفاظ على روابط قوية بين الطرفين، معربًا عن أمله في توسيع مجالات التعاون في المستقبل.