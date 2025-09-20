قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ أسوان: منح مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى الإثنين
أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 20-9-2025
أوكرانيا تشعل مصافي روسيا.. انفجارات وحريق واسع في ساراتوف وسامارا
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لجنة تسويق السياحة: زيارة ملك إسبانيا للأقصر تؤكد الأمن والاستقرار

ملك إسبانيا وزوجته
ملك إسبانيا وزوجته
إسراء صبري

أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن زيارة ملك إسبانيا وزوجته للأقصر، عاصمة التاريخ، تعكس أهمية الأقصر على الصعيدين المصري والإسباني، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، مشيرًا إلى حرص الملك وزوجته على التجول بحرية وطبيعية داخل المواقع الأثرية، ما يبرز مستوى الأمن والأمان في مصر.


تعزيز السياحة الإسبانية وزيادة أعداد الزوار

وقال عثمان، خلال مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، إن إسبانيا تحتل المرتبة الأولى في عدد السياح القادمين إلى مصر للعام الرابع على التوالي، مع تشغيل 16 رحلة أسبوعيًا بين البلدين، متوقعا زيادة في نسبة السياحة الإسبانية بعد الزيارة تصل بين 8 إلى 10%، مع ارتفاع إجمالي نسبة السياحة هذا العام عن العام الماضي بأكثر من 59%.


مشروع إنارة المواقع الأثرية ليلاً.. خطوة نحو تنمية سياحية مستدامة

وتطرق «عثمان» إلى أهمية مشروع إنارة معابد الأقصر ليلاً، مثل معبد حتشبسوت ووادي الملوك، مؤكداً أن افتتاح هذه المناطق ليلاً سيضيف بعدًا جديدًا للسياحة، يسمح بزيادة عدد الزائرين وتجنب درجات الحرارة العالية خلال النهار، فضلاً عن إضفاء طابع درامي مميز على المواقع الأثرية، ما يساهم في تعزيز الدخل القومي من السياحة.

كما أكد عثمان أن التعاون مع البعثة الإسبانية في ترميم المواقع الأثرية مستمر ويشهد تطورًا ملحوظًا، حيث تلعب البعثة دورًا مهمًا في الكشف والتنظيف والترتيب، مع الحفاظ على روابط قوية بين الطرفين، معربًا عن أمله في توسيع مجالات التعاون في المستقبل.

السياحة الثقافية ملك إسبانيا الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

امطار الساحل

أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

تنفيذي أسوان يوافق على إقامة عدة مشروعات وآلية لصيانة سيارات المحليات

جانب من حملات الإزالة بسوهاج

محافظ سوهاج: إزالة 1763 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يتدخل لإنهاء الصيانة بمدرستين وتوفير مبان بديلة لاستيعاب الطلاب

بالصور

لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2

ليك ولولادك.. سعر أرخص سيارة عائلية في مصر

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

نيكول سابا تخطف الأضواء خلال تكريمها بجائزة التميز والإبداع في حفل دير جيست

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

الأقوي في تاريخها.. لامبورجيني تنتج فينومينو السوبركار الجديدة

لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو

فيديو

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد