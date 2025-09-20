صدى رائع.. تفاصيل زيارة ملك إسبانيا وزوجته لـ الأقصر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان، إن ملك اسبانيا التقى بالجالية الإسبانية في الأقصر، ثم قام بزيارة معبد حتشبسوت، منوها بأن الزيارة كان لها صدى رائع وغير مسبوق.

وأضاف محمد عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن ملك إسبانيا التقط صورة "سيلفي" خلال زيارته للمعبد، لما لها من معاني مختلفة، متابعا: ملك إسبانيا وزوجته انبهروا بالتاريخ المصري ومدى روعته.

واسترسل: عفوية حركة الملك وزوجته تحمل الكثير من المعاني ودليل على مدى الأمان الذي شعروا به في مصر خلال تلك الزيارة، منوها بأن ملك إسبانيا زار العديد من المقابر الأثرية.

وشدد على أن انبهار ملك إسبانيا وزوجته بالآثار المصرية دليل على أن ما تملكه الدولة من آثار لا تملكه أي دولة أخرى.