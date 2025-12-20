قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فوز إنبي على طلائع الجيش 3-1.. والجونة على بيراميدز 2-0 في كأس عاصمة مصر
تدشين خطوط جديدة لرحلات لمصر للطيران إلى إيطاليا
توتر دبلوماسي.. جدل حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
سيناريوهات معقدة تنتظر منتخب مصر في حال التأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026
الإيجار القديم.. متى يصبح الإخلاء واجبا بقوة القانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الإيكواس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
اغتنموها الآن بهذه الأدعية.. أول ليلة في شهر رجب مستجابة الدعاء
رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير الأوقاف ضمن فعاليات زيارته للمحافظة
إحالة قـــــ اتل شقيـــــقه بالبدرشين داخل مقر عمله للجنايات
سيرجي لافروف: العلاقة الروسية الأفريقية قوية وسننتصر
وزير الخارجية الروسي: يجب قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كانت خارجة من السنترال ووقع عليها الونش .. تفاصيل واقعة مصرع طالبة بطوخ

وفاة طفلة
وفاة طفلة
إبراهيم الهواري

أكد شهود عيان فى واقعة وفاة طالبة بشارع حمام السباحة بطوخ أن المتوفية كانت خارجة من السنترال المجاور للبرج فسقوط ونش كان يرفع الطوب بالطابق الرابع في أحد الأبراج السكنية بمنطقة شارع الساحة في طوخ.


وأوضح الشهود  أن الطالبة تدعى رودينا ، 13 سنة، كانت في المنطقة، وخلال سيرها فجأة انفصل الونش أثناء رفع الطوب، ليسقط عليها على الفور  وأن الطالبة لم تفارق الحياة على الفور، حيث سقط الونش أعلى كتفها، وتم نقلها إلى المستشفى، لكنها توفيت متأثرة بالإصابة فور وصولها.


وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، ومراجعة إجراءات السلامة داخل موقع البناء، وتحديد المسؤوليات القانونية للعمال والقائمين على المشروع.
وشهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويًا اليوم، بعد سقوط ونش من الطابق الرابع خلال أعمال إنشاء أحد الأبراج السكنية بشارع حمام السباحة.


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة طوخ يفيد بإصابة فتاة كانت تمر بالشارع لحظة سقوط الونش، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، إلا أنها توفيت فور وصولها متأثرة بإصابتها.


وبينت التحقيقات أن الضحية تبلغ من العمر 13 عامًا، وكانت موجودة أسفل موقع العمل عند وقوع الحادث، ما أدى إلى إصابتها إصابات بالغة أودت بحياتها.


وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، ومراجعة إجراءات السلامة داخل موقع البناء، وتحديد المسؤوليات القانونية.

القليوبية محافظة القليوبية طوخ النيابة العامة مديرية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

سحلب

طريقة عمل السحلب بالمنزل بمكونات في متناول اليد

النعناع

مشروب غير متوقع بديل لقهوة الصباح ويحسن الهضم .. تعرف عليه

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| اعرف أسباب وذمة الوجه في الصباح .. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

بالصور

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد