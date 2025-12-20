كانت خارجة من السنترال ووقع عليها الونش .. تفاصيل واقعة مصرع طالبة بطوخ

أكد شهود عيان فى واقعة وفاة طالبة بشارع حمام السباحة بطوخ أن المتوفية كانت خارجة من السنترال المجاور للبرج فسقوط ونش كان يرفع الطوب بالطابق الرابع في أحد الأبراج السكنية بمنطقة شارع الساحة في طوخ.



وأوضح الشهود أن الطالبة تدعى رودينا ، 13 سنة، كانت في المنطقة، وخلال سيرها فجأة انفصل الونش أثناء رفع الطوب، ليسقط عليها على الفور وأن الطالبة لم تفارق الحياة على الفور، حيث سقط الونش أعلى كتفها، وتم نقلها إلى المستشفى، لكنها توفيت متأثرة بالإصابة فور وصولها.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، ومراجعة إجراءات السلامة داخل موقع البناء، وتحديد المسؤوليات القانونية للعمال والقائمين على المشروع.

