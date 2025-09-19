رسالة ملك إسبانيا عن الأقصر: «نأمل في العودة»

كتب الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، خلال إقامته في فندق ونتر بالاس التاريخي بالأقصر، والشهير باسم "قصر الشتاء" لكونه معشوق الجميع في فصل الشتاء الدافئ لموقعه المميز على كورنيش النيل في مواجهة جبل القرنة، والذي تم بناؤه منذ أكثر من 139عاما (عام 1886).

قضى الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، ليلتهما التاريخية في الجناح الملكى داخل الفندق على كورنيش النيل بمدينة الأقصر، عقب نهاية جولتهما في البر الغربي بمحافظة الأقصر، الخميس، وسط أجواء مبهرة والتقاط صور سيلفي في معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى، كما شهدا مشروع الإضاءة الليلية للمعبد التاريخي في حضن جبل القرنة.

وكتب الملك في رسالة بخط يده: "إقامة مميزة فى الأقصر بفندق قصر الشتاء.. نأمل أن نعود مرة أخرى، ومصر وإسبانيا قريبان".

وكان في استقبال الملك وزوجته داخل فندق قصر الشتاء، عدد من قيادات محافظة الأقصر.

وواصل الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا، اليوم الجمعة، جولاتهما السياحية بمدينة الأقصر، وزارا متحف الأقصر المطل على كورنيش النيل، وتعرفا على أبرز القطع الأثرية الفريدة التي تجذب أنظار الزوار من مختلف دول العالم.

وشملت الجولة زيارة وادي الملوك في البر الغربي، أحد أهم المواقع الأثرية عالميًا، حيث اطلع الملك والملكة على عظمة الحضارة .

حرص الملك فيليبي السادس وقرينته على زيارة موقعين لعمل البعثة الإسبانية غرب الأقصر، الأول بمقابر ذراع أبو النجا، والثاني بجوار معبد الرمسيوم، وتابعا أحدث إنجازات البعثة التي أسهمت مؤخرًا في افتتاح مقبرتي "جحوتي" و"حري" بعد أعمال الترميم.

ومن المقرر أن يغادر ملك إسبانيا وزوجته مدينة الأقصر في وقت لاحق اليوم، متجهين إلى القاهرة.