قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوه الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
ما هي صيغة الدعاء باسم الله الأعظم؟.. رددها في ساعة الإجابة يوم الجمعة
مصادر طبية: 12 ألف شهيد منذ انهيار الهدنة في غزة
التعليم في غزة هدف صعب المنال نتيجة سياسة الاحتلال ضد الأطفال.. تقرير
مواجهة دبلوماسية محتملة بين باريس وتل أبيب بسبب اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية
العراق.. مقتل عبد الرحمن الحلبي أحد أبرز قيادات داعـ ش
خلفًا لـ ريبيرو.. فيتوريا يقترب من تدريب الأهلي
نانسي إبراهيم تستضيف سفير تشاد في برنامج «قصتي» بالنيل الثقافية
دعاء مغرب يوم الجمعة .. ردده حتى الغروب يشرح الصدر ويزيد الرزق ويفك الكرب
رسالة ملك إسبانيا عن الأقصر: «نأمل في العودة»
البورصة تربح 22.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسالة ملك إسبانيا عن الأقصر: «نأمل في العودة»

ملك إسبانيا
ملك إسبانيا

كتب الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، خلال إقامته في فندق ونتر بالاس التاريخي بالأقصر، والشهير باسم "قصر الشتاء" لكونه معشوق الجميع في فصل الشتاء الدافئ لموقعه المميز على كورنيش النيل في مواجهة جبل القرنة، والذي تم بناؤه منذ أكثر من 139عاما (عام 1886).

قضى الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، ليلتهما التاريخية في الجناح الملكى داخل الفندق على كورنيش النيل بمدينة الأقصر، عقب نهاية جولتهما في البر الغربي بمحافظة الأقصر، الخميس، وسط أجواء مبهرة والتقاط صور سيلفي في معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى، كما شهدا مشروع الإضاءة الليلية للمعبد التاريخي في حضن جبل القرنة.

وكتب الملك في رسالة بخط يده: "إقامة مميزة فى الأقصر بفندق قصر الشتاء.. نأمل أن نعود مرة أخرى، ومصر وإسبانيا قريبان".

وكان في استقبال الملك وزوجته داخل فندق قصر الشتاء، عدد من قيادات محافظة الأقصر.

وواصل الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا، اليوم الجمعة، جولاتهما السياحية بمدينة الأقصر، وزارا متحف الأقصر المطل على كورنيش النيل، وتعرفا على أبرز القطع الأثرية الفريدة التي تجذب أنظار الزوار من مختلف دول العالم.

وشملت الجولة زيارة وادي الملوك في البر الغربي، أحد أهم المواقع الأثرية عالميًا، حيث اطلع الملك والملكة على عظمة الحضارة .

حرص الملك فيليبي السادس وقرينته على زيارة موقعين لعمل البعثة الإسبانية غرب الأقصر، الأول بمقابر ذراع أبو النجا، والثاني بجوار معبد الرمسيوم، وتابعا أحدث إنجازات البعثة التي أسهمت مؤخرًا في افتتاح مقبرتي "جحوتي" و"حري" بعد أعمال الترميم.

ومن المقرر أن يغادر ملك إسبانيا وزوجته مدينة الأقصر في وقت لاحق اليوم، متجهين إلى القاهرة.

ملك إسبانيا فندق ونتر بالاس الأقصر الملك فيليبي السادس الفندق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟

امام عاشور

الأهلي يوقف مفاوضات تجديد إمام عاشور

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-9-2025

شيكو

سبب استبعاد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي

ترشيحاتنا

الحكم محمود وفا

محمود وفا حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

برشلونة

الكشف عن مقر مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان

سلوت

سلوت: ديربي الميرسيسايد أكثر من مجرد مباراة

بالصور

لوك بسيط.. شيماء سيف تبهر متابعيها | شاهد

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

تويوتا تحسن كورولا GR موديل 2026 بحيلة ذكية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

بيطري الشرقية يفحص 3132 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لوك مختلف.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد