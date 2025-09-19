ملك إسبانيا يلتقط الصور التذكارية في معبد حتشبسوت بالأقصر

زار الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وقرينته الملكة ليتيزيا، معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري، حيث تجولا في أروقته والتقطا صورًا تذكارية وسط أجواء مبهجة تعكس روعة الحضارة المصرية القديمة.

قام الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وقرينته الملكة ليتيزيا، بأول زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية منذ توليه العرش عام 2014، في أجواء تعكس متانة العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين.



وكان اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته السيدة انتصار السيسي، الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، عقب مأدبة العشاء، في جولة بمنطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول، حيث التُقطت صور تذكارية توثّق هذه اللحظة.

كما استمع الضيفان، برفقة الرئيس السيسي والسيدة قرينته، إلى شرح موجز حول تاريخ أبو الهول وما يرمز إليه من إرث حضاري خالد.

وأقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة الهرم، مأدبة عشاء على شرف الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، وذلك بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة الملك إلى جمهورية مصر العربية.