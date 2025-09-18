خبير علاقات دولية: زيارة ملك إسبانيا للأهرامات وخان الخليلى حملة ترويجية للسياحة المصرية

أكد الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، أن أي حل لأزمات منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم دون المرور عبر البوابة المصرية، مشيدًا بدور القاهرة المحوري تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتحدث العزبي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن الزيارة التاريخية لملك إسبانيا فيليب السادس إلى القاهرة، مؤكدًا أنها لم تكن زيارة سياسية بحتة، بل تضمنت شقًا اقتصاديًا وتجاريًا مهمًا تمثل في توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون، إضافة إلى لقاءات مع رجال الأعمال المصريين والإسبان.



وأشار العزبي إلى أن العلاقات المصرية – الأوروبية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهدت نقلة نوعية، حيث انتقلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الند للند، وليس علاقة طرف أقوى بآخر أضعف.



وأضاف أن زيارة ملك إسبانيا الأخيرة شهدت توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية (2025 – 2030)، وهي الأولى من نوعها بين البلدين، إلى جانب انعقاد منتدى الأعمال المصري – الإسباني بمشاركة شركات كبرى، بما يعزز التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار.



وأوضح خبير العلاقات الدولية أن حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر، والذي يقدَّر بحوالي 900 مليون يورو، مرشح لأن يتضاعف إلى أضعاف خلال السنوات المقبلة، خاصة مع حزمة الدعم الأوروبي المقدَّرة بـ4 مليارات يورو، والتي كان لإسبانيا دور بارز في تمريرها عبر الاتحاد الأوروبي.



ولفت إلى أن الملك فيليب السادس أكد خلال المؤتمر الصحفي أن "المتحف المصري هدية مصر للعالم"، وهو ما يعكس تقدير إسبانيا العميق للحضارة المصرية ودورها العالمي.



كما أشار إلى أن اصطحاب الرئيس السيسي للملك وزوجته في جولة بالأهرامات وأبو الهول وخان الخليلي والحسين يعد أقوى حملة ترويجية للسياحة المصرية، تتفوق على أي جهود مؤسسية تقليدية.



واختتم العزبي بالتأكيد أن زيارة ملك إسبانيا لمصر تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية، وتفتح آفاقًا واسعة لشراكات استراتيجية جديدة تخدم مصالح القاهرة ومدريد على حد سواء.