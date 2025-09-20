قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فان دايك يتغزل في صلاح: أنت الأعظم في المنافسة علي الكرة الذهبية
الإسكان: مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي بالمدن الجديدة
تخفيف الحكم على فتاة في تهمة إزعاج أشرف زكي
وزير الخارجية يؤكد دعم الدولة لتمكين المرأة خلال لقائه برئيسة المجلس القومي للمرأة
مقاطع فيديو خادشة.. إخلاء سبيل التيك توكر علياء قمرون
ابتسامة ملكية في مقبرة جحوتي.. مزحة ريس الحفائر تُضحك ملك إسبانيا
الأرز الأحمر أم البني أم الأسود.. أيهما يساعد أكثر في إنقاص الوزن؟
مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ابتسامة ملكية في مقبرة جحوتي.. مزحة ريس الحفائر تُضحك ملك إسبانيا

الريس على مع الملك والملكة اسبانيا
الريس على مع الملك والملكة اسبانيا
شمس يونس

عقب الزيارة الملكية التي شهدتها مدينة الأقصر أمس، سجل البر الغربي لحظة إنسانية مميزة جمعت بين العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيزيا، والريس علي فاروق السليك، رئيس عمال الحفائر الأثرية.

وخلال جولتهما داخل مقبرة "جحوتي" التي أشرفت بعثة إسبانية على ترميمها، بادر الريس علي بإلقاء مزحة عفوية قائلاً على لسان صاحب المقبرة: "الملك جحوتي سعيد بزيارتكم ويتمنى أن تعودوا مرة أخرى"، وهي العبارة التي فاجأت الملك الإسباني وأدخلت البهجة على الزيارة بعد أن انفجر ضاحكًا وسط أجواء ودية.

وفي تصريح خاص لـ"صدى البلد"، قال الريس علي: "شعرت بالفخر وأنا أرافق الملك والملكة داخل المقبرة، وأردت أن أجعل اللحظة خفيفة فأطلقت هذه المزحة. لم أتوقع أن تترك هذا الانطباع الكبير لديهم، لكن ضحكة الملك كانت بالنسبة لي وسامًا وتقديرًا لجهود كل عمال الحفائر."

الموقف الطريف كان من أبرز مشاهد الجولة التي شملت كذلك معبد الملكة حتشبسوت وعددًا من مشروعات الترميم في البر الغربي، حيث حرص الملك والملكة على التقاط صور تذكارية مع العمال ووزير السياحة والآثار. كما أشاد العاهل الإسباني بجهود فرق الحفائر المصرية، مؤكدًا تقديره للدور الكبير الذي يقومون به في صون التراث وكشف المزيد من أسرار الحضارة المصرية التي جعلت من الأقصر أكبر متحف مفتوح في العالم.

الريس علي وأسرة الحفائر

علي فاروق سيد سليك ليس مجرد اسم في سجل الحفائر، بل يمثل امتدادًا لعائلة ارتبط اسمها بعالم التنقيب منذ ما يقرب من 186 عامًا. البداية تعود إلى القرن التاسع عشر حين شارك أجداده لأول مرة في أعمال الحفائر مع عالم الآثار الإنجليزي هولد متري، ليؤسسوا منذ ذلك الحين مسيرة متواصلة من الخبرة والإنجاز في خدمة التراث المصري.

هذه العائلة، التي خرجت من قلب قنا، رسخت نفسها كواحدة من أعمدة الحفائر الأثرية في مصر، إذ شارك أبناؤها في كبرى الاكتشافات التي شهدتها الأقصر، وكان لهم بصمات بارزة في خبيئة معبد الأقصر وعدد من المقابر والمعابد الكبرى.

وقد ورث "الريس علي" هذه الخبرة المتراكمة، ليصبح أيقونة ميدانية يعتمد عليها علماء الآثار والبعثات الأجنبية، بفضل معرفته الدقيقة بأسرار التربة والأنفاق والممرات. خبرته جعلته شريكًا أساسيًا في اكتشافات ضخمة مثل مقابر ذراع أبو النجا والعساسيف، ومعابد الكرنك والأقصر والرامسيوم. كما كان له دور محوري في الكشف عن المدينة الذهبية المفقودة «صعود آتون»، التي وُصفت بأنها أعظم اكتشاف أثري في القرن الحادي والعشرين.

إن الريس علي وأسرته يمثلون مدرسة متكاملة في الحفائر، ليس فقط بخبرتهم العملية، بل بقدرتهم على المزج بين العمل اليدوي الشاق وفنون الترميم الدقيقة. ولعل تمسكه بزيه الصعيدي البسيط من جلباب وعمة يمنح صورته أصالة خاصة، ليصبح رمزًا حيًا للخبرة المصرية التي تحرس الحضارة منذ أجيال.

الاقصر اخبار الاقصر ملك اسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

ترشيحاتنا

أكرم فريد

أكرم فريد يقدم ورشة مجانية في الإخراج بمهرجان بورسعيد السينمائي

أنغام

بعد عودتها من وعكتها الصحية .. أنغام تتطرح أحدث أغانيها في هذا الموعد

أحمد سعد

الليلة .. أصالة وأحمد سعد يحييان احتفالية اليوم الوطني السعودي بمهرجان مراسي

بالصور

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية تضم 10 تخصصات طبية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

مرض خدش القطط.. معلومات لا تعرفها عن المرض النادر ومضاعفاته الخطيرة

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط

للبيت والمدام.. دايهاتسو ميرا موديل 1999 بهذا السعر ‏

دايهاتسو ميرا موديل 1999
دايهاتسو ميرا موديل 1999
دايهاتسو ميرا موديل 1999

فيديو

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد