محافظ الأقصر يكرم عمال النظافة تقديراً لجهودهم في إنجاح زيارة ملك إسبانيا

كرّم المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، عدداً من عمال النظافة بالأحياء والإدارة العامة للنظافة والتجميل، إلى جانب العاملين بالمتابعة الميدانية وحملة المعدات، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في إنجاح زيارة ملك إسبانيا وزوجته إلى المحافظة.

وخلال التكريم، وجه المحافظ الشكر لعمال النظافة قائلاً: "أنتم أبطال إنجاح الزيارة، وقد أثبتم أنكم على قدر المسؤولية في الحفاظ على نظافة المدينة وظهورها بالمظهر اللائق أمام ضيوف مصر".

وأكد المحافظ أهمية الاستمرار في بذل الجهد للحفاظ على مستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به عمال النظافة باعتبارهم الجنود المجهولين في خدمة المجتمع.

شهد حفل التكريم كل من اللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وحاتم جابر سكرتير المدينة، وهدية ثابت مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، إلى جانب رؤساء الأحياء وإدارات الحدائق والبساتين.