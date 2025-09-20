انطلاق الدراسة بالأقصر في عدد من المدارس والمعاهد اليوم .. صور

شهدت محافظة الأقصر صباح اليوم انطلاق العام الدراسي الجديد في عدد من المدارس والمعاهد وسط أجواء يغمرها الحماس والانضباط، حيث عاد الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية بعد فترة إجازة الصيف، محملين بالطموحات والأحلام لموسم دراسي مليء بالنجاح والتفوق

وشهد اليوم الأول حضورًا مبكرًا للطلاب وانتظام الطابور المدرسي الذي تخلله ترديد النشيد الوطني وكلمات تحفيزية أكدت على قيمة التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتنمية المجتمع، كما جرى التأكيد على أهمية الالتزام والانضباط داخل الفصول الدراسية

وقد تابع مسؤولو التربية والتعليم سير العملية التعليمية منذ الساعات الأولى، وحرصوا على القيام بجولات تفقدية للتأكد من جاهزية المدارس وتوفير الوسائل التعليمية اللازمة بما يضمن بداية قوية تعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بالمنظومة التعليمية

ومن المقرر أن تنطلق الدراسة غدًا في باقي المدارس والمعاهد بالمحافظة، لتكتمل بذلك الصورة الكاملة لبداية العام الدراسي الجديد، بما يعكس الجدية في العمل والحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تساعد الطلاب على تحقيق طموحاتهم