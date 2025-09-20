إيقاف أعمال حالتي بناء مخالف في المهد بمنطقة حي شمال بالأقصر

تمكن مجلس مدينة الأقصر،. برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، من إيقاف أعمال حالتي بناء مخالف في المهد بمنطقة حي شمال.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

وأوضح الدكتور علي الشرابي ، أنه أثناء المرور اليومي تبين وجود حالتي أعمال بناء مخالف في المهد بدون ترخيص عبارة عن حفر سملات إحداهما بمنطقة الشيخ عوض الله وأخري بمنطقة السبتية، وتم التعامل مع الحالتين وتمت الإزالة في المهد وردم الحفر ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك في الحملة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر ، وأشرف سعد الدين مهدي رئيس حي شمال، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية ، وأحمد محمد توفيق متابعة ميدانية، ومسؤولي الإدارة الهندسية ومشرفى حي شمال بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة.