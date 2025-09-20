قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
رئيس الوزراء يصل منطقة القنطرة غرب الصناعية لافتتاح مشروعات جديدة
محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025.. عيار 21 بكام؟
ماذا يعني فرض ترامب رسوم تأشيرات 100 ألف دولار على الشركات ؟
محافظات

إيقاف أعمال حالتي بناء مخالف في المهد بمنطقة حي شمال بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

تمكن مجلس مدينة الأقصر،. برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، من إيقاف أعمال حالتي بناء مخالف في المهد بمنطقة حي شمال.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

وأوضح الدكتور علي الشرابي ، أنه أثناء المرور اليومي تبين وجود حالتي أعمال بناء مخالف في المهد بدون ترخيص عبارة عن حفر سملات إحداهما بمنطقة الشيخ عوض الله وأخري بمنطقة السبتية، وتم التعامل مع الحالتين وتمت الإزالة في المهد وردم الحفر ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك في الحملة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر ، وأشرف سعد الدين مهدي رئيس حي شمال، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية ، وأحمد محمد توفيق متابعة ميدانية، ومسؤولي الإدارة الهندسية ومشرفى حي شمال بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الاقصر

