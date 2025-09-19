توقيع ملك إسبانيا في ونتر بالاس يخلّد زيارة تاريخية للأقصر.. ماذا كتب؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صافرة محمود وفا تدير قمة الأهلي وسيراميكا في الدوري
ما هي صيغة الدعاء باسم الله الأعظم؟.. رددها في ساعة الإجابة يوم الجمعة
مصادر طبية: 12 ألف شهيد منذ انهيار الهدنة في غزة
التعليم في غزة هدف صعب المنال نتيجة سياسة الاحتلال ضد الأطفال.. تقرير
دعاء بداية العام الدراسي الجديد .. رددوها الآن تحفظ الأبناء وتمنحهم التفوق والنجاح
مواجهة دبلوماسية محتملة بين باريس وتل أبيب بسبب اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية
العراق.. مقتل عبد الرحمن الحلبي أحد أبرز قيادات داعـ ش
خلفًا لـ ريبيرو.. فيتوريا يقترب من تدريب الأهلي
نانسي إبراهيم تستضيف سفير تشاد في برنامج «قصتي» بالنيل الثقافية
دعاء مغرب يوم الجمعة .. ردده حتى الغروب يشرح الصدر ويزيد الرزق ويفك الكرب
رسالة ملك إسبانيا عن الأقصر: «نأمل في العودة»
البورصة تربح 22.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
محافظات

كلمات ملكية على ضفاف النيل.. توقيع ملك إسبانيا في ونتر بالاس يخلّد زيارة تاريخية للأقصر
شمس يونس


شهد فندق وينتر بالاس التاريخي في قلب مدينة الأقصر لحظة استثنائية بعدما ترك الملك فيليبي السادس عاهل إسبانيا والملكة ليتيزيا توقيعهما في سجل الزوار، عقب إقامتهما التي وصفاها بأنها تجربة لا تُنسى في عاصمة الحضارة الفرعونية.

وكتب الملك والملكة بخط اليد: "A wonderful stay in Luxor at the Winter Palace. We hope to come back. Spain and Egypt are so close..."
(إقامة رائعة في الأقصر بفندق وينتر بالاس، نأمل أن نعود مجددًا، إسبانيا ومصر قريبتان للغاية).

هذا التوقيع الملكي وما يحمله من كلمات تقدير يعد شهادة دولية جديدة على مكانة الأقصر كواحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم، ورسالة محبة وصداقة من العائلة المالكة الإسبانية إلى الشعب المصري.

وخلال زيارتهما للأقصر، تجول الملك والملكة بين روائع الحضارة المصرية في معبد الدير البحري ومعبد الأقصر ووادي الملوك، حيث حرصا على التقاط الصور التذكارية وسط عظمة المعابد، كما تابعا أعمال البعثات الإسبانية العاملة في التنقيب والترميم، وهو ما اعتبره الكثيرون تعبيرًا عن تقدير إسبانيا العميق للجذور التاريخية التي تجمعها بمصر.

