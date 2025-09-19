قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احذروا اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال
تراجع طفيف.. انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة
تم إخلاء السكان قبل الحادث.. انهيار عقار في باب الشعرية | صور
الجيش الأمريكي: قتـ لنا عنصرا بارزا في داعش بسوريا كان يخطط لمهاجمة أهداف أمريكية
أوروبا على حافة التصعيد.. روسيا تخترق المجال الجوي البولندي وتحلق فوق البلطيق
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟
لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها
نجل زيدان ينضم للجزائر.. ويتطلع للعب في كأس العالم
سموحة يتقدم على حرس الحدود بهدف نظيف في الشوط الأول
توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست
قبول استثمارات جديدة بـ 72.14 مليار جنيه لتمويل الموازنة.. تفاصيل
نجل زين الدين زيدان يقرر تمثيل الجزائر بدلا من فرنسا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الأقصر يشهد تسليم شهادات لــ 40 سيدة من برنامج المرأة تقود| صور

محافظ الأقصر يشهد تسليم شهادات لــ 40 سيدة ضمن الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود" بالأقصر
محافظ الأقصر يشهد تسليم شهادات لــ 40 سيدة ضمن الدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود" بالأقصر
شمس يونس

شهد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، حفل تسليم شهادات التخرج لـ 40 سيدة يمثلن قطاعات مختلفة من المراكز والمدن والتربية والتعليم والصحة، وذلك عقب اجتيازهن التدريب المكثف للدفعة الثالثة من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب في الفترة من 30 أغسطس حتى 17 سبتمبر 2025، على مدار ثلاثة أسابيع متتالية.

حضر الحفل اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، ومحمد حسانى مدير  عام مكتبة مصر العامة بالأقصر ، والدكتورة راندا الهوارى ، والدكتور إبراهيم رمضان ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

تضمن البرنامج مجموعة من المحاور التدريبية الرئيسية، أبرزها مهارات الاتصال والتواصل: التواصل الفعّال، العرض والتقديم، والمهارات القيادية والإدارية: القيادة الفعالة، حل المشكلات واتخاذ القرار، بناء فرق العمل، الذكاء العاطفي والاجتماعي، إدارة الوقت والضغوط، إدارة التغيير، الإدارة الاستراتيجية.

وشمل التدريب إدارة المشروعات وريادة الأعمال، وبناء الدولة: إدارة الدولة المصرية، التحديات الاقتصادية، المشروعات القومية، أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصروالتوعية: التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، مشاركة المرأة في الحياة الانتخابية والنيابية، وتكنولوجيا المعلومات: التحول الرقمي والتكنولوجيا البازغة، أمن المعلومات.

التسويق: أساسيات التسويق، التسويق الرقمي والإلكتروني، والمالية: الموازنة العامة للدولة، الشمول المالي.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر أن هذا البرنامج يعكس اهتمام الدولة بتمكين المرأة في جميع المجالات، ويؤهلها للقيام بأدوار قيادية مؤثرة في المجتمع، مشيرًا إلى أن التدريب جاء شاملًا ومتوازنًا ليعزز من قدرات المشاركات في مختلف القطاعات ، متمنيا لهم المزيد .

