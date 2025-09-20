"صحة الأقصر" تنظم ندوات تثقيفية لرفع الوعي لدى المواطنين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
رئيس الوزراء يصل منطقة القنطرة غرب الصناعية لافتتاح مشروعات جديدة
محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025.. عيار 21 بكام؟
ماذا يعني فرض ترامب رسوم تأشيرات 100 ألف دولار على الشركات ؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

"صحة الأقصر" تنظم ندوات تثقيفية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين

"صحة الأقصر" تنظم ندوات تثقيفية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين
"صحة الأقصر" تنظم ندوات تثقيفية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين
شمس يونس

 أعلن الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تم عمل سلسلة من الندوات التثقيفية الصحية لتوعية المواطنين في الإدارات الصحية المختلفة، وذلك تحت إشراف إدارة التثقيف الصحي برئاسة مدير إدارة التثقيف الصحي الدكتورة ديانا حمدى.


يأتى ذلك في إطار الإهتمام بنشر الوعي الصحي وتحقيق التوعية المجتمعية والصحية لكافة فئات المجتمع، وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وشملت الندوات إقامة ندوة بوحدة طفنيس بمدينة إسنا عن صحة المرأة والطفل، وفي إدارة البياضية تم تدريب الرائدات الريفيات  على مرض التوحد وأهمية الاكتشاف المبكر عند الأطفال.

وفي المركز الحضري بالبياضية تم تنفيذ ندوة عن السعار وعن الأمراض المزمنة ، وخلال القافلة العلاجية بوحدة الطارف بالقرنه تم تنفيذ ندوة عن الإجهاد الحرارى وأمراض الصيف.

وبالتعاون مع قصر ثقافة طفل إسنا تم تنفيذ عن الديدان المعوية وكيفية الوقاية، وفي قصر ثقافة بهاء طاهر تم تنفيذ ندوة توعوية عن التغذية السليمة لطلاب المدارس، وفي وحدة الشروق بالزينية تم تنفيذ ندوة عن فيروس الورم الحليمي البشري.

وفي وحدة الزينية بحرى تم تنفيذ ندوة عن البلهارسبا والأمراض المعدية والمنقولة عن طريق الناموس، وفي مستشفى الاقصر الدولي تم تنفيذ ندوة عن الأمراض المعدية وطرق الانتقال وكيفيه الوقاية.

