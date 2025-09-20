"صحة الأقصر" تنظم ندوات تثقيفية لرفع الوعي لدى المواطنين

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تم عمل سلسلة من الندوات التثقيفية الصحية لتوعية المواطنين في الإدارات الصحية المختلفة، وذلك تحت إشراف إدارة التثقيف الصحي برئاسة مدير إدارة التثقيف الصحي الدكتورة ديانا حمدى.



يأتى ذلك في إطار الإهتمام بنشر الوعي الصحي وتحقيق التوعية المجتمعية والصحية لكافة فئات المجتمع، وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وشملت الندوات إقامة ندوة بوحدة طفنيس بمدينة إسنا عن صحة المرأة والطفل، وفي إدارة البياضية تم تدريب الرائدات الريفيات على مرض التوحد وأهمية الاكتشاف المبكر عند الأطفال.

وفي المركز الحضري بالبياضية تم تنفيذ ندوة عن السعار وعن الأمراض المزمنة ، وخلال القافلة العلاجية بوحدة الطارف بالقرنه تم تنفيذ ندوة عن الإجهاد الحرارى وأمراض الصيف.

وبالتعاون مع قصر ثقافة طفل إسنا تم تنفيذ عن الديدان المعوية وكيفية الوقاية، وفي قصر ثقافة بهاء طاهر تم تنفيذ ندوة توعوية عن التغذية السليمة لطلاب المدارس، وفي وحدة الشروق بالزينية تم تنفيذ ندوة عن فيروس الورم الحليمي البشري.



وفي وحدة الزينية بحرى تم تنفيذ ندوة عن البلهارسبا والأمراض المعدية والمنقولة عن طريق الناموس، وفي مستشفى الاقصر الدولي تم تنفيذ ندوة عن الأمراض المعدية وطرق الانتقال وكيفيه الوقاية.