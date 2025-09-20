وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور

انطلقت صباح اليوم الدراسة في معاهد منطقة الأقصر الأزهرية للعام 2025 / 2026 وسط أجواء يسودها التفاؤل والالتزام، حيث عاد آلاف الطلاب والطالبات إلى مقاعدهم بعد عطلة الصيف حاملين طموحاتهم وآمالهم في موسم دراسي مثمر مليء بالجد والاجتهاد

ومنذ الساعات الأولى لليوم الدراسي الأول حرصت المعاهد على استقبال الطلاب بطابور صباحي مبهج تخلله ترديد النشيد الوطني والأناشيد الدينية والوطنية إلى جانب كلمات تحفيزية شددت على أن العلم هو الطريق لبناء المستقبل وصناعة جيل قادر على النهضة والتقدم

وقاد فضيلة الشيخ محمود الطيب أحمد مدير العلوم الدينية والعربية جولات ميدانية داخل عدد من المعاهد لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انتظام الحضور وجاهزية الفصول بالوسائل التعليمية الحديثة بما يضمن بداية جادة للعام الدراسي الجديد

وأكد الشيخ محمود الطيب أن الأزهر الشريف يضع في مقدمة أولوياته بناء شخصية الطالب علميًا وتربويًا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالانضباط وتفعيل الأنشطة الطلابية التي تزرع روح الانتماء والإبداع، مع التركيز على القيم الأخلاقية المستمدة من سماحة الإسلام ووسطيته

وجاءت كلمة الصباح تحت عنوان عهد علينا حب الوطن تنفيذًا لتعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، في رسالة واضحة تؤكد أن الانتماء الوطني يشكل حجر الأساس في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات العصر بروح متجذرة في الهوية المصرية والأزهرية

وبهذا المشهد المشرق بدأت منطقة الأقصر الأزهرية عامها الدراسي الجديد لتواصل رسالتها في خدمة الدين والوطن، وصناعة جيل واع متمسك بقيمه الأصيلة ومؤهل للمنافسة في مختلف مجالات العلم والمعرفة