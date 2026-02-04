قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة تلغي محادثات عمان مع إيران بسبب خلاف على جدول الأعمال
أحمد موسى: تركيا ترى أن مصر ستكون بوابة منتجاتها للقارة الأفريقية
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إثيوبيا.. تحذير إسرائيلي من السفر إلى إقليم تيجراي وإلغاء رحلات جوية

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذيراً دعت فيه الإسرائيليين إلى تجنب السفر “غير الضروري” إلى إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، عقب تجدد القتال بين جبهة تحرير شعب تيجراي والجيش الإثيوبي.

وأوضحت الوزارة أن الاشتباكات عادت للاشتعال مجددا اعتبارا من 27 يناير الماضي، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية في الإقليم، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات وتأثيرها المباشر على حركة المدنيين والبنية التحتية.

وأكدت الخارجية أن عددا من الرحلات الجوية من وإلى تيجراي تم إلغاؤها خلال الأيام الأخيرة، مع توقعات بحدوث المزيد من الإلغاءات خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يعقد عمليات التنقل والمغادرة من المنطقة.

كما حذرت من احتمالية فرض إجراءات طوارئ مشددة، تشمل حظر تجول، وإقامة حواجز طرق، وانقطاع الكهرباء، إلى جانب قيود محتملة على خدمات الإنترنت والاتصالات، وهو ما قد يحد من قدرة الأفراد على التواصل أو طلب المساعدة.

ودعت الوزارة الإسرائيليين الموجودين في إثيوبيا إلى توخي أقصى درجات الحذر، ومتابعة التطورات الأمنية بشكل مستمر، والتواصل مع الجهات الرسمية عند الحاجة.
 

وزارة الخارجية الإسرائيلية إسرائيل إقليم تيجراي إثيوبيا جبهة تحرير شعب تيجراي الجيش الإثيوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس الرقابة المالية يؤكد أهمية الثقافة المالية لتعزيز الاستثمار الرشيد وحماية المواطنين

جانب من اللقاء

وزير الإسكان يلتقى بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية ومناقشة أهم الملفات

 أسعار الجنيه الذهب في الكويت

أسعار الجنيه الذهب في الكويت يوم الأربعاء

بالصور

احذر الياميش..أضرار صحية بسبب تناوله فى رمضان

الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان
الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان
الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان

ماذا يحدث عندما تأكل بذور الكتان باستمرار

الكتان
الكتان
الكتان

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

فيديو

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد