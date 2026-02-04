لبنان يكشف أضرار مادة كيميائية ترشها الطائرات الإسرائيلية على أراضيه

كشف وزير الزراعة اللبناني نزار هاني في تصريحات صحفية أن الفحوص المخبرية أنّ المادة الكيميائية التي استخدمتها الطائرات الإسرائيلية في جنوب لبنان، هي مبيد عشبي من نوع «غليفوسات»، يؤدي رشها بكثافة إلى القضاء على الغطاء النباتي في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.



ومن جانبه، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون بأشد العبارات قيام طائرات إسرائيلية برش مبيدات سامة على أراض زراعية في قرى جنوبية حدودية.

وأشار عون في تصريح اليوم "الأربعاء" إلى أن هذا العمل العدواني يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية وجريمة بيئية وصحية بحق اللبنانيين وأرضهم ويمثل استمرارًا للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وشعبه.

وأكد عون أن هذه الممارسات الخطيرة تفرض على المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية تحمل مسؤولياتها لحماية السيادة اللبنانية.



وطلب عون من وزارة الخارجية اعداد ملف موثق بالتعاون مع وزارات الزراعة والبيئة والصحة العامة تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لمواجهة هذا العدوان وتقديم الشكاوى إلى المحافل الدولية ذات الصلة.