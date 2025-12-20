قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب مساء اليوم 20-12-2025 .. تحرك جديد
إيمى سمير غانم تبحث عن عروسة لزوجها حسن الرداد
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة
الفرصة الأخيرة لمحمد صلاح.. آمال الجماهير تتعلق بنجم ليفربول لحصد لقب أمم إفريقيا 2025
دعاء أول ليلة في شهر رجب .. ردد أفضل 50 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همك
بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
إحالة 3 المتهمين بهتك عرض فتاتين للجنايات..الضحية الثانية: خطفونا واعتدوا علينا جنسا
بتوقيت القاهرة .. صدى البلد ينشر الجدول الكامل لمباريات بطولة أمم أفريقيا
25 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية بشروط بسيطة
متى أول يوم في رجب.. وحكم صيامه؟.. اعرف التفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أمين "البحوث الإسلامية": مصر تعيش صحوة قرآنية غير مسبوقة.. وهذا الزخم يغرس في نفوس النشء حب كتاب الله

أمين "البحوث الإسلامية"
أمين "البحوث الإسلامية"
شيماء جمال

أكَّد أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الدولة المصرية تشهد حاليًّا حالة من الزخم المبهر في مجال مسابقات القرآن الكريم، كما أن هذا الزخم الذي يحيط بكتاب الله -عز وجل- يمثِّل سياجًا حاميًا لعقول النشء والشباب.

جاء ذلك خلال مشاركة فضيلته في الاحتفالية التي نظَّمها الجامع الأزهر الشريف لتوزيع جوائز مسابقة بنك فيصل الإسلامي المصري لحفظ القرآن الكريم (الموسم الثالث)، والتي أقيمت برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور كوكبة من قيادات الأزهر.

وأوضح الدكتور الجندي أن كثرة المسابقات القرآنية وتنوُّع مستوياتها -كما رأينا اليوم في المسابقة العامة وفرع ذوي الهمم- تعكس مدى اهتمام المؤسسات الدينية في مصر ببناء الإنسان، كما أن ما نشهده اليوم من إقبال وتنافس هو تجسيد لصحوة قرآنية حقيقية، تعيد ربط الأجيال الجديدة بهُويتهم وقيمهم الأصيلة.


وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إلى أن وجود مثل هذه الفعاليات الكبرى ليس مجرد تكريم للمتفوقين، بل هو وسيلة تعليمية وتربوية غير مباشرة؛ فمشاهد التكريم والاحتفاء بحفظة كتاب الله تغذي في عقل النشء والشباب حب القرآن الكريم؛ مما يسهم في تحصينهم ضد الأفكار الهدامة والمغلوطة.

وأشاد فضيلته بالتعاون المثمر بين الأزهر الشريف وبنك فيصل الإسلامي، مؤكِّدًا أن وصول عدد المتسابقين إلى 8000 متسابق من مختلف الأعمار، هو دليل عملي على أن القرآن الكريم سيظل دائماً هو النبراس الذي تجتمع حوله القلوب والجهود لرفعة شأن الوطن.

مصر نفوس النشء تاب الله البحوث الإسلامية شيخ الأزهر

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

أمين "البحوث الإسلامية"

أمين "البحوث الإسلامية": مصر تعيش صحوة قرآنية غير مسبوقة.. وهذا الزخم يغرس في نفوس النشء حب كتاب الله

مظهر شاهين وأم كلثوم

مظهر شاهين: أدعو صناع فيلم “الست” إلى التبرع بأجورهم كاملة لصندوق تحيا مصر

وزير الأوقاف مع محافظ أسيوط

وزير الأوقاف يلتقي محافظ أسيوط ويعقد اجتماعًا بقيادات المديرية وأئمتها

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

