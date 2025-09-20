أحمد موسى عن تفقد وزير البترول منصة إنتاج غاز في عمق المتوسط بسيناء: محدش يقدر يقرب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزير البترول قام بزيارة موقع إنتاج الغاز في شمال سيناء .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" زيارة وزير البترول مش عادية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" وزير البترول تفقد حقل إنتاج غاز في البحر المتوسط على بعد 40 كيلو متر من السواحل المصرية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هذا الحقل يدخل 34 مليون متر مكعب غاز يوميا للشبكة القومية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الحقل متواجد داخل المياه الإقليمية المصرية في شمال سيناء في عمق البحر المتوسط “، مضيفا:” محدش يقدر يقرب من منصة إنتاج الغاز المصرية المتواجدة على بعد 40 كيلو متر في البحر المتوسط بشمال سيناء".