أحمد موسى: مشروعات القنطرة غرب توفر 4 مليار دولار صادرات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء أكد أن مشروعات القنطرة غرب خلال عامين أو 3 أعوام سوف توفر من 3 لـ 4 مليار دولار صادرات.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المصانع المتواجدة في القنطرة غرب تم إنشاؤها في سنة ونصف وتم تسهيل إجراءات افتتاح المصانع، والدولة تنفذ مشروعات ضخمة بعد تطوير البنية التحتية وهناك نية خالصة وإرادة قوية لجذب الاستثمارات ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" تم تنفيذ مشانع ومشروعات في القنطرة غرب اللي كانت عبارة عن برك ومستنقعات ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" المصانع دي هتوفر منتجات للسوق المحلي والتصدير ".