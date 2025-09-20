قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

منطقة صناعية كبيرة.. أحمد موسى: مليار دولار استثمارات أجنبية في القنطرة غرب

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  منطقة القنطرة غرب التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر منطقة صناعية كبيرة .


وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  هناك مليار دولار استثمارات اجنبية في منطقة القنطرة غرب في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  الدولة بتصرف مليارات على البنية التحتية في مختلف أنحاء الجمهورية لكن العائد كبير ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  الدولة عملت على تطوير شبكة الطرق بشكل كبير كجزء من رفع كفاءة البنية التحتية لخدمة المشروعات القومية الكبرى ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  رئيس الوزراء تحدث عن 40 مصنع يعملون في القنطرة غرب الأن كمرحلة أولى "، مضيفا" مشروعات القنطرة غرب توفر 50 الف فرصة عمل مباشرة ". 
 

