وزير العمل: اختبارات للفحص المهني للتأكد من امتلاك العامل المهارات المطلوبة

قال الدكتور محمد جبران وزير العمل، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتعليم التكنولوجي، حيث تمتلك مصر 27 جامعة تكنولوجية، مشيرا إلى أن شركات سعودية كبرى اتخذت من القاهرة مقرا لها، في الوقت الذي يشهد فيه السوق السعودي تواجدا واسعا للعمالة المصرية.

وأشار "جبران"، خلال لقائه ببرنامج عالم البيزنس مع الدكتور وليد الكلش على شاشة القاهرة والناس، إلى ان وزارة العمل لديها استعداد كامل لتوفير عمالة ماهرة ومدربة لسوق العمل المهني على أعلى مستوى، مؤكدا أن العامل قبل سفره لأي دولة يخضع لدورات تدريبية شاملة للتعرف على عادات وتقاليد وقوانين البلد المضيف، وهو ما يعرف ببرنامج "التوجيه قبل المغادرة".

وأضاف أن الوزارة تجري أيضا اختبارات للفحص المهني للتأكد من امتلاك العامل للمهارات المطلوبة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات بدأت مع المملكة العربية السعودية، حيث ارتفع عدد مراكز الفحص من 4 إلى 8 مراكز موزعة على محافظات مختلفة، ويعمل بها مدربون محترفون لتغطية التخصصات الأكثر طلبا.

وأكد وزير العمل أن الحكومة حريصة على دعم الاستثمارات السعودية في مصر، في ظل الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة في مختلف القطاعات، مشددا على أن الوزارة تعمل على تدريب وتأهيل الكوادر المهنية بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والخليجي، مع التركيز على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطورات العالمية.

واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد على أن "العامل المصري يتمتع بقدرات متميزة، ولا يوجد ما يضاهيه في الكفاءة"، مشيرا إلى أن العلاقة التاريخية بين الدول العربية تمنح العمالة المصرية أولوية خاصة في أسواق العمل بالمنطقة.