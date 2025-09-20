ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها بالولايات المتحدة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة.



وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه سيتم فرض عقوبات على فنزويلا لا يمكن التنبؤ بها إذا لم تسترد المهاجرين.

التعامل مع الأزمات والصراعات العالمية

وعلى صعيد آخر؛ أكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية ما زالت تضطلع بدور مهم ونافع في التعامل مع الأزمات والصراعات العالمية، موضحًا أن الأمم المتحدة منذ تأسيسها قبل نحو 80 عامًا كانت ولا تزال الإطار الوحيد الذي يتيح للدول الاجتماع والعمل المشترك لمواجهة التحديات.

الإرهاب العابر للحدود

وأشار «حق» خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن العالم يواجه اليوم تهديدات معقدة مثل تغيّر المناخ والإرهاب العابر للحدود، وهي تحديات لا تستطيع دولة بمفردها التصدي لها، بل تتطلب تنسيقًا وجهودًا جماعية بين جميع الدول الأعضاء.