الإسكان: منصة الوحدات البديلة للايجار القديم جاهزة
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل
تعليق أحمد السقا على تكريمه في حفل دير جيست
بعد اعتراف 3 دول كبرى بدولة فلسطين .. جيش الاحتلال يعلن توسيع الهجوم البري في غزة
توك شو

نجاد البرعي عن قانون الإجراءات الجنائية: الرئيس السيسي تدخل لإنقاذ الموقف في الوقت المناسب

محمد البدوي

قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هذه المرة الثانية التي يورط فيها مجلس النواب والحكومة المجتمع ويتدخل الرئيس السيسي لإنقاذ الموقف في الوقت المناسب.

التدخل المهم والحساس 

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: “شكرا لسيادة الرئيس على هذا التدخل المهم والحساس وأتمنى من البرلمان يكون على مستوى هذا التدخل”.

وأكد نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المرة الأولى كانت في قانون الجمعيات وحينها اعترض عليه الرئيس بعد إقراره ونشره، موضحا أن القانون كان فضيحة.

 مشروع قانون الإجراءات الجنائية

واستطرد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية غير مناسب للمجتمع المصري خاصة في ظل الظروف الحالية، لافتا إلى أن الرئيس تدخل لإنقاذ الموقف برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان.

الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطني نجاد البرعي الرئيس السيسي

