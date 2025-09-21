نجاد البرعي عن قانون الإجراءات الجنائية: الرئيس السيسي تدخل لإنقاذ الموقف في الوقت المناسب

قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هذه المرة الثانية التي يورط فيها مجلس النواب والحكومة المجتمع ويتدخل الرئيس السيسي لإنقاذ الموقف في الوقت المناسب.

التدخل المهم والحساس

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: “شكرا لسيادة الرئيس على هذا التدخل المهم والحساس وأتمنى من البرلمان يكون على مستوى هذا التدخل”.

وأكد نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المرة الأولى كانت في قانون الجمعيات وحينها اعترض عليه الرئيس بعد إقراره ونشره، موضحا أن القانون كان فضيحة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

واستطرد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية غير مناسب للمجتمع المصري خاصة في ظل الظروف الحالية، لافتا إلى أن الرئيس تدخل لإنقاذ الموقف برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان.